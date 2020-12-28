В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно

Судно «Онега», на котором было 19 рыбаков, затонуло в Баренцевом море, сообщило МЧС России.
«В 7:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" №МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж — 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково"», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, причиной затопления судна стало обледенение. Как сообщил источник в экстренных службах, на поиски экипажа направили пять судов. «Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», — сказал источник, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения. По его словам, из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах.
Судовладельцем является рыболовецкий колхоз им. Калинина в Архангельской области. «Судно рыболовецкого колхоза имени Калинина. На настоящий момент могу сказать, что оно затонуло в восточной части Баренцева моря», — сообщил председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика.
Рыболовецкое судно «Онега» спущено на воду в 1979 году. Его вместимость составляет 358 тонн. Корабль ходит под российским флагом. По данным из открытых источников, судно 14 декабря последний раз заходило в норвежский порт Киркенес, в Мурманск — 11 декабря.