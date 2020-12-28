В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно

Судовладельцем является рыболовецкий колхоз им. Калинина в Архангельской области. «Судно рыболовецкого колхоза имени Калинина. На настоящий момент могу сказать, что оно затонуло в восточной части Баренцева моря», — сообщил председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика.

Рыболовецкое судно «Онега» спущено на воду в 1979 году. Его вместимость составляет 358 тонн. Корабль ходит под российским флагом. По данным из открытых источников, судно 14 декабря последний раз заходило в норвежский порт Киркенес, в Мурманск — 11 декабря.