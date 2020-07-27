В Бразилии самолет рухнул на оживленную улицу: видео

Авиакатастрофа произошла в бразильском муниципалитете Гуабируба. После отказа двигателя двухместный самолет Kolb Flyer упал на одну из улиц, не задев проезжающие машины. Момент крушения попал на видео. На ролике видно, как по улице проезжают три автомобиля, а спустя пару секунд на этот участок дороги падает самолет.
К удивлению спасателей, 35-летний пилот Фабио Реис и 33-летний пассажир Алессандро Куньяго сумели самостоятельно выбраться из кабины. По словам медработников, они нашли Реиса дезориентированным и стоящим рядом с перевернутым самолетом. У него были ссадины, подозрение на внутреннее кровотечение и переломы ребер.
Пассажир, который также является опытным пилотом, был найден сидящим на тротуаре. Он жаловался на боль в шее и нижних конечностях. У мужчины были рваные раны на лице и подозрение на перелом челюсти. Оба мужчины были доставлены в больницу.
Как сообщает Daily Mail, Куньяго планировал купить этот самолет и совершал испытательный полет вместе с Реисом. Они покинули аэродром Бруске примерно за час до инцидента и потерпели крушение примерно в 19 километрах от места взлета.
По словам Амилтона Реиса, брата разбившегося пилота, вероятно, у самолета произошел сбой в двигателе.
По его словам, перед самым соприкосновением с дорогой самолет задел провода и перевернулся в воздухе. В этот момент предотвратить аварию было уже невозможно.
31-летняя Летисия Шефер да Сильва, которая попала на видео и была ошеломлена произошедшим, сказала, что ей повезло, поскольку, если бы она вышла из дома на прогулку на пару минут позже, ее уже могло не быть в живых.
Национальное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента, в рамках которого будет проведен тщательный осмотр упавшего самолета и его деталей, сбор фото и видео данных, опрос свидетелей и жертв инцидента.
Самолет Kolb Flyer, выпущенный в 2009 году, имеет грузоподъемность до 598 кг и вмещает пилота и пассажира. Летательный аппарат не имеет черного ящика.
Реис и Куньяго остаются в местной больнице. Медицинский персонал сообщил, что их жизни ничего не угрожает, а состояние стабильно.
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