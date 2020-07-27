В Бразилии самолет рухнул на оживленную улицу: видео

К удивлению спасателей, 35-летний пилот Фабио Реис и 33-летний пассажир Алессандро Куньяго сумели самостоятельно выбраться из кабины. По словам медработников, они нашли Реиса дезориентированным и стоящим рядом с перевернутым самолетом. У него были ссадины, подозрение на внутреннее кровотечение и переломы ребер.

Пассажир, который также является опытным пилотом, был найден сидящим на тротуаре. Он жаловался на боль в шее и нижних конечностях. У мужчины были рваные раны на лице и подозрение на перелом челюсти. Оба мужчины были доставлены в больницу.

Как сообщает Daily Mail, Куньяго планировал купить этот самолет и совершал испытательный полет вместе с Реисом. Они покинули аэродром Бруске примерно за час до инцидента и потерпели крушение примерно в 19 километрах от места взлета.

По словам Амилтона Реиса, брата разбившегося пилота, вероятно, у самолета произошел сбой в двигателе.