В Дербенте рухнула часть стены древнейшей крепости Нарын-Кала

Обрушение произошло в ночь на вторник: осыпалась кладка у ворот Орта-Капы (Срединные ворота, самые древние из всех, что есть в крепости). Инциденту предшествовали продолжительные дожди.
По словам и. о. мэра города Рустамбека Пирмагомедова, в администрации Дербента знали о наличии проблемы, но ничего сделать не могли, поскольку это зона ответственности Министерства культуры РФ и самовольное начало работ привело бы к наступлению уголовной ответственности. Пирмагомедов, в частности, заявил, что мэрия на протяжении нескольких лет требовала провести реконструкционные работы на аварийном участке.
Виктор Чесноков, директор Дербентского музея-заповедника, в свою очередь заявил, что «все соответствующие органы проинформированы, принимаются оперативные меры по выделению финансовых средств на восстановительные работы стены».
Строительство цитадели Нарын-Кала началось в VI веке нашей эры, а самые поздние постройки были завершены, по разным данным, от конца XIV до начала XV века. В 2003 году ЮНЕСКО внесло Старый город Дербента вместе с крепостью в список объектов культурного наследия. Всего в России насчитывается 30 таких объектов.