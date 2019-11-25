Дрезденскую сокровищницу «Зеленый свод» ограбили: ущерб может составить до миллиарда евро

Преступники похитили из музея бриллианты и другие ценности. Ущерб может составить миллиард евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bild.

Преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, оставив без электричества несколько крупнейших музеев в центре города и выведя из строя сигнализацию. После этого несколько человек забрались через угловое окно в музей, в помещение с сокровищами. Здание музея в это время было закрыто для посетителей.

По словам Марион Акерманн, директора организации «Государственные художественные собрания Дрездена», грабители вынесли из музея бриллиантовые гарнитуры исторической ценности. По мнению Акерманн на черном рынке такие драгоценности продать нельзя — они слишком известны. Представители музейного сообщества опасаются, что преступники могут их разобрать и продать частями. Стоимость украденных артефактов не называется — глава МВД Саксонии заметил, что эти предметы искусства бесценны и утрату нельзя измерить в деньгах.