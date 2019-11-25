Дрезденскую сокровищницу «Зеленый свод» ограбили: ущерб может составить до миллиарда евро
Преступники похитили из музея бриллианты и другие ценности. Ущерб может составить миллиард евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bild.
Преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, оставив без электричества несколько крупнейших музеев в центре города и выведя из строя сигнализацию. После этого несколько человек забрались через угловое окно в музей, в помещение с сокровищами. Здание музея в это время было закрыто для посетителей.
По словам Марион Акерманн, директора организации «Государственные художественные собрания Дрездена», грабители вынесли из музея бриллиантовые гарнитуры исторической ценности. По мнению Акерманн на черном рынке такие драгоценности продать нельзя — они слишком известны. Представители музейного сообщества опасаются, что преступники могут их разобрать и продать частями. Стоимость украденных артефактов не называется — глава МВД Саксонии заметил, что эти предметы искусства бесценны и утрату нельзя измерить в деньгах.
Es ist ein Schock für die Kunstszene - nicht nur in Dresden: Einbrecher haben aus der historischen Schatzkammer Sachsens fast 100 königliche Juwelen erbeutet. Die Täter entkamen. #GruenesGewoelbe pic.twitter.com/BxFqy2xpZk— ZDF heute (@ZDFheute) November 25, 2019
В полиции сообщили, что злоумышленников было как минимум двое. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Это не исключает, что другие подельники могли ждать на улице. Зафиксирован также отъезд неизвестного автомобиля с места преступления. Когда спустя 15 минут после сообщения о происшествии на место прибыл первый наряд полиции, на месте никого уже не было. Грабителей ищут, но подозреваемых пока нет.
Немецкие СМИ сообщили, что в одном из подземных паркингов после ограбления была обнаружена сгоревшая машина Audi. Предполагается, что преступники подожгли ее, уничтожая улики.
Reports coming in in the last few minutes from the German press that this burned out Audi, found minutes after the theft in an underground parking garage, may have been the thieves initial getaway vehicle. #GrünesGewölbe pic.twitter.com/2nyw0EIZen— Incunabula (@incunabula) November 25, 2019
«Зеленый свод» (нем. Grünes Gewölbe) – бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа сильного, которая действует как музей с 1724 года.
В музее хранится порядка 3 тысяч экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других ценных материалов. Свое название он получил из-за того, что прежде в одном из залов располагались колонны, окрашенные в малахитово-зеленый цвет.
Сокровищница получила серьезные повреждения во время Второй мировой войны, долгое время ее коллекция располагалась в музее изобразительных искусств Альбертинум в Дрездене. «Зеленый свод» открыл двери для посетителей после реконструкции в 2006 году.