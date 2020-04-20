В этнопарке «Золотая Орда» произошел крупный пожар

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, работу пожарным осложнял сильный ветер с порывами до 15 м/с. Площадь пожара составила 430 квадратных метров. В тушении принимало участие четыре единицы техники и 18 человек. Пострадавших нет. Как рассказали сотрудники местного кафе, пожар начался в одном из помещений. Точная причина возгорания пока не установлена.

Этнопарк «Золотая Орда» расположен в живописной местности по дороге на озеро Байкал и остров Ольхон. «Золотая орда» в 2017 и 2018 году входила в топ-10 лучших этнопарков России. Туристы могут посетить комплекс юрт, поучаствовать в национальных обрядах, состязаниях и играх, посетить музейные экспозиции и попробовать местную кухню.