В этнопарке «Золотая Орда» произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел днем, 20 апреля на территории этнопарка «Золотая Орда», в поселке Усть-Ордынский, на 72 километре трассы Иркутск-Качуг. К моменту прибытия пожарных две юрты, навес и административное деревянное здание уже полностью были охвачены огнем. Все сотрудники этнопарка сумели покинуть помещения самостоятельно. Примерно через час после возгорания пожар удалось потушить.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, работу пожарным осложнял сильный ветер с порывами до 15 м/с. Площадь пожара составила 430 квадратных метров. В тушении принимало участие четыре единицы техники и 18 человек. Пострадавших нет. Как рассказали сотрудники местного кафе, пожар начался в одном из помещений. Точная причина возгорания пока не установлена.
Этнопарк «Золотая Орда» расположен в живописной местности по дороге на озеро Байкал и остров Ольхон. «Золотая орда» в 2017 и 2018 году входила в топ-10 лучших этнопарков России. Туристы могут посетить комплекс юрт, поучаствовать в национальных обрядах, состязаниях и играх, посетить музейные экспозиции и попробовать местную кухню.