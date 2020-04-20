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Происшествия

В этнопарке «Золотая Орда» произошел крупный пожар

National Geographic Россия
20 апреля 2020
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Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Причина возгорания пока неизвестна.

Крупный пожар произошел днем, 20 апреля на территории этнопарка «Золотая Орда», в поселке Усть-Ордынский, на 72 километре трассы Иркутск-Качуг. К моменту прибытия пожарных две юрты, навес и административное деревянное здание уже полностью были охвачены огнем. Все сотрудники этнопарка сумели покинуть помещения самостоятельно. Примерно через час после возгорания пожар удалось потушить.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, работу пожарным осложнял сильный ветер с порывами до 15 м/с. Площадь пожара составила 430 квадратных метров. В тушении принимало участие четыре единицы техники и 18 человек. Пострадавших нет. Как рассказали сотрудники местного кафе, пожар начался в одном из помещений. Точная причина возгорания пока не установлена.

Этнопарк «Золотая Орда» расположен в живописной местности по дороге на озеро Байкал и остров Ольхон. «Золотая орда» в 2017 и 2018 году входила в топ-10 лучших этнопарков России. Туристы могут посетить комплекс юрт, поучаствовать в национальных обрядах, состязаниях и играх, посетить музейные экспозиции и попробовать местную кухню. 

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