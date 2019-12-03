В Германии снова ограбили большой музей. Уже второй за неделю

Инцидент произошел в ночь на субботу, 30 ноября. Как рассказал директор музея Йорг Дрисельманн, стоимость похищенного оценивается в несколько тысяч евро. По словам руководителя культурного учреждения, среди украденного – восемь-девять орденов, в частности, Орден Карла Маркса (высшая награда в ГДР).
Из драгоценностей воры похитили пару сережек, жемчужное ожерелье, золотые наручные часы и золотой хронометр. По словам Дрисельманна, ущерб от разрушений, которые похитители учинили, когда ворвались в музей, превышает сумму краденного имущества.
Грабители проникли в музей через окно в цокольном этаже здания. В настоящее время их местоположение неизвестно. Сам процесс ограбления продлился около 15 минут, уточнил Дрисельманн.
Burglars steal communist-era medals and jewellery from Stasi Museum in Berlin https://t.co/y5u8FTZ6wo— BBC News (World) (@BBCWorld) December 2, 2019
Штази – неофициальное сокращение названия Министерства государственной безопасности ГДР, которое контролировало жизнь граждан при коммунистическом режиме.
После того, как Штази была распущена в 1990 году, в ее штаб-квартире обнаружили множество ценных вещей, изъятых сотрудниками Министерства у задержанных диссидентов. Как пояснил Дрисельманн, большинство из этих ценностей были возвращено владельцам, однако за некоторыми из вещей так никто и не пришел. В итоге они стали музейными экспонатами.
Инцидент в Берлине стал уже вторым ограблением музеев в Германии за последнее время. 25 ноября грабители вынесли из музея «Зеленый свод» в Дрездене бриллиантовые украшения. Стоимость украденного оценивается примерно в миллиард евро.