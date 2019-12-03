В Германии снова ограбили большой музей. Уже второй за неделю

Инцидент произошел в ночь на субботу, 30 ноября. Как рассказал директор музея Йорг Дрисельманн, стоимость похищенного оценивается в несколько тысяч евро. По словам руководителя культурного учреждения, среди украденного – восемь-девять орденов, в частности, Орден Карла Маркса (высшая награда в ГДР).

Из драгоценностей воры похитили пару сережек, жемчужное ожерелье, золотые наручные часы и золотой хронометр. По словам Дрисельманна, ущерб от разрушений, которые похитители учинили, когда ворвались в музей, превышает сумму краденного имущества.

Грабители проникли в музей через окно в цокольном этаже здания. В настоящее время их местоположение неизвестно. Сам процесс ограбления продлился около 15 минут, уточнил Дрисельманн.