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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Происшествия

В горах Дагестана обнаружили десятки трупов краснокнижных горных козлов

National Geographic Россия

Причина их гибели пока неизвестна.

В горах Цунтинского и Бежтинского районов Дагестана местные жители обнаружили десятки трупов краснокнижных горных козлов. Об этом рассказал директор агентства журналистских расследований и авторских фильмов «Уздень» Магомедбек Салтинский, слова которого передает «Новая газета».

Салтинский, ссылаясь на егеря, сообщил, что погибло около 20 горных козлов. Он уточнил, что сейчас в горах выпал большой объем снега, поэтому ехать туда опасно.

Журналист отмечает, что сперва к трупам не приближались даже хищные птицы и звери. «Звери, все-таки, умнее человека, они что попало есть не будут» – заявил Салтинский. По этой причине местные жители рассматривали версию об эпидемии или намеренном отравлении животных.

Сейчас, как рассказал егерь, хищники уже начали подходить к мертвым животным.

На Северном Кавказе распространены два родственных вида горных козлов – западнокавказский или кубанский тур (Capra caucasica) и восточнокавказский или дагестанский тур (Capra cylindricornis). Международный союз охраны природы придает Capra caucasica статус «исчезающие» (endangered), а положение Capra cylindricornis, оценивает как «близкий к угрожаемому» (near threatened).

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