В горах Дагестана обнаружили десятки трупов краснокнижных горных козлов

Причина их гибели пока неизвестна.
В горах Цунтинского и Бежтинского районов Дагестана местные жители обнаружили десятки трупов краснокнижных горных козлов. Об этом рассказал директор агентства журналистских расследований и авторских фильмов «Уздень» Магомедбек Салтинский, слова которого передает «Новая газета».
Салтинский, ссылаясь на егеря, сообщил, что погибло около 20 горных козлов. Он уточнил, что сейчас в горах выпал большой объем снега, поэтому ехать туда опасно.
В горах Цунтинского и Бежтинского районов Дагестана жители обнаружили десятки трупов краснокнижных горных козлов.— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 15, 2022
Видео предоставил «Новой» Магомедбек Салтинский pic.twitter.com/zauLfKG7e8
Журналист отмечает, что сперва к трупам не приближались даже хищные птицы и звери. «Звери, все-таки, умнее человека, они что попало есть не будут» – заявил Салтинский. По этой причине местные жители рассматривали версию об эпидемии или намеренном отравлении животных.
Сейчас, как рассказал егерь, хищники уже начали подходить к мертвым животным.
Причина гибели краснокнижных горных козлов в горах Дагестана пока неизвестна. https://t.co/HHOFmXW97b— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 15, 2022
Видео предоставил «Новой» Магомедбек Салтинский pic.twitter.com/7nz6SxkxmM
На Северном Кавказе распространены два родственных вида горных козлов – западнокавказский или кубанский тур (Capra caucasica) и восточнокавказский или дагестанский тур (Capra cylindricornis). Международный союз охраны природы придает Capra caucasica статус «исчезающие» (endangered), а положение Capra cylindricornis, оценивает как «близкий к угрожаемому» (near threatened).
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