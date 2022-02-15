В горах Дагестана обнаружили десятки трупов краснокнижных горных козлов

Причина их гибели пока неизвестна.

В горах Цунтинского и Бежтинского районов Дагестана местные жители обнаружили десятки трупов краснокнижных горных козлов. Об этом рассказал директор агентства журналистских расследований и авторских фильмов «Уздень» Магомедбек Салтинский, слова которого передает «Новая газета».

Салтинский, ссылаясь на егеря, сообщил, что погибло около 20 горных козлов. Он уточнил, что сейчас в горах выпал большой объем снега, поэтому ехать туда опасно.

В горах Цунтинского и Бежтинского районов Дагестана жители обнаружили десятки трупов краснокнижных горных козлов.



Видео предоставил «Новой» Магомедбек Салтинский pic.twitter.com/zauLfKG7e8 — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 15, 2022

Журналист отмечает, что сперва к трупам не приближались даже хищные птицы и звери. «Звери, все-таки, умнее человека, они что попало есть не будут» – заявил Салтинский. По этой причине местные жители рассматривали версию об эпидемии или намеренном отравлении животных.

Сейчас, как рассказал егерь, хищники уже начали подходить к мертвым животным.

Причина гибели краснокнижных горных козлов в горах Дагестана пока неизвестна. https://t.co/HHOFmXW97b



Видео предоставил «Новой» Магомедбек Салтинский pic.twitter.com/7nz6SxkxmM — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 15, 2022

На Северном Кавказе распространены два родственных вида горных козлов – западнокавказский или кубанский тур (Capra caucasica) и восточнокавказский или дагестанский тур (Capra cylindricornis). Международный союз охраны природы придает Capra caucasica статус «исчезающие» (endangered), а положение Capra cylindricornis, оценивает как «близкий к угрожаемому» (near threatened).