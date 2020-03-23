В Хорватии произошло сильнейшее за полтора столетия землетрясение: видео

Нынешнее землетрясение состояло из двух мощных толчков с интервалом полчаса: 5.5 и 4.8 по шкале Рихтера, а затем еще произошла серия афтершоков. Эпицентр находился в семи километрах к северу от столицы Хорватии, отголоски ощущались в Словении и Австрии.