В Хорватии произошло сильнейшее за полтора столетия землетрясение: видео

Утром 22 марта в Загребе произошло два крупных землетрясения. 17 человек получили ранения; в особенно критическом состоянии находится 15-летний житель города. Стихийное бедствие также нанесло значительный материальный ущерб. Среди прочего пострадали хорватский парламент и кафедральный собор Загреба, с которого упала вершина башни, а также множество автомобилей.
Amid the #CoronaCrisis my beautiful hometown, city of Zagreb, was hit this morning by a 5.3 magnitude earthquake, forcing people to go out, #potresZG ☹️☹️ ☹️ pic.twitter.com/8GPdfs4vC3— Olivera Međugorac (@OliMedjugorac) March 22, 2020
Это самое сильное землетрясение в регионе с 9 ноября 1880 года: тогда сила составила 6.3 по шкале Рихтера, полностью или частично было разрушено почти 2000 зданий, два человека погибли, 29 были ранены.
Нынешнее землетрясение состояло из двух мощных толчков с интервалом полчаса: 5.5 и 4.8 по шкале Рихтера, а затем еще произошла серия афтершоков. Эпицентр находился в семи километрах к северу от столицы Хорватии, отголоски ощущались в Словении и Австрии.
Obavijest o deset potresa registriranih danas mozete vidjeti na https://t.co/mYadvBm2pU— Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) March 22, 2020
Vrijeme je u UTC-u (sat prije lokalnog). Imali smo jos tri potresa magnitude vece ili jednake 3 te pet potresa magnitude vece ili jednake 2 pic.twitter.com/pDajzvb27Q
Хорватская армия участвует в ликвидации ущерба. Одновременно страна пытается остановить распространение короновируса, и несмотря на трагические события, власти просят граждан не приближаться друг к другу.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 206 случаев заражения COVID-19; пятеро поправились, один человек умер.