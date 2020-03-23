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Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за полтора столетия землетрясение: видео

Анастасия Баринова
23 марта 2020
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Фото: Olivera Međugorac/Twitter
Среди поврежденных зданий – парламент и загребский собор, с которого упала часть башни.

Утром 22 марта в Загребе произошло два крупных землетрясения. 17 человек получили ранения; в особенно критическом состоянии находится 15-летний житель города. Стихийное бедствие также нанесло значительный материальный ущерб. Среди прочего пострадали хорватский парламент и кафедральный собор Загреба, с которого упала вершина башни, а также множество автомобилей.

Это самое сильное землетрясение в регионе с 9 ноября 1880 года: тогда сила составила 6.3 по шкале Рихтера, полностью или частично было разрушено почти 2000 зданий, два человека погибли, 29 были ранены.

Нынешнее землетрясение состояло из двух мощных толчков с интервалом полчаса: 5.5 и 4.8 по шкале Рихтера, а затем еще произошла серия афтершоков. Эпицентр находился в семи километрах к северу от столицы Хорватии, отголоски ощущались в Словении и Австрии.

Хорватская армия участвует в ликвидации ущерба. Одновременно страна пытается остановить распространение короновируса, и несмотря на трагические события, власти просят граждан не приближаться друг к другу.

«Держите дистанцию. Не толпитесь. Мы боремся с двумя крупными кризисами: землетрясением и эпидемией», – министр внутренних дел Давор Божинович.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 206 случаев заражения COVID-19; пятеро поправились, один человек умер.