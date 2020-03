В Хорватии произошло сильнейшее за полтора столетия землетрясение: видео

Среди поврежденных зданий – парламент и загребский собор, с которого упала часть башни.

Amid the #CoronaCrisis my beautiful hometown, city of Zagreb, was hit this morning by a 5.3 magnitude earthquake, forcing people to go out, #potresZG ☹️☹️ ☹️ pic.twitter.com/8GPdfs4vC3