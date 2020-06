В Индии беременная слониха умерла после того, как съела ананас с петардами

Общественность возмущена, а на смерть погибшего животного откликнулись художники со всего мира серией печальных иллюстраций.

27 мая в индийском штате Керала умерла 15-летняя беременная слониха. Она съела ананас, начиненный петардами. Они взорвались у нее во рту, тяжело повредив челюсть (о внутренних повреждениях неизвестно, хотя они, безусловно, были). Животное провело несколько дней в агонии, ветеринары не смогли его спасти. О кошмарной истории сообщил лесничий, который поделился ей в соцсетях. Точно неизвестно, при каких именно обстоятельствах слониха съела фрукт. Ранее департамент лесного хозяйства штата заявлял, что не существует «убедительных доказательств», связывающих смерть слонихи с петардами, но большинство экспертов считают, что животное съело то, что называется «свиным крекером» — такие «угощения» фермеры оставляют для отпугивания кабанов и других диких животных от посевов. Власти восприняли дело серьезно, видя волну негодования, захлестнувшую соцсети. Главный министр штата Кералы отметил, что расследование сосредоточено на «трех подозреваемых». «Двое подозреваемых допрашиваются прямо сейчас. Мы еще не проводили никаких официальных арестов», — сообщил один из чиновников BBC. Скорее всего слониха пришла из заповедника «Тихая долина», который расположен неподалеку, и достигла округа Палгхат, где и съела ананас со взрывчаткой.

In the offence registered as per the sections of WL(P)A for hunting the elephant, several suspects are being interrogated. SIT formed for the purpose is making a significant headway in this regard.Forest Dept will leave no stone unturned to ensure max punishment to the offenders — Kerala Forest Department (@ForestKerala) June 4, 2020

Язык и рот слонихи были так сильно повреждены, что она не могла есть. «Даже когда она бродила по улицам деревни, мучаясь от боли, она никому не причинила вреда: ни людям, ни строениям. Она не раздавила ни одного дома», — рассказывает лесничий, который обнародовал случившееся в социальных сетях. Позже беременная слониха добралась до реки, зашла туда, частично опустив в воду раненую окровавленную челюсть — возможно, так она пыталась приглушить боль. Лесничий сказал, что к месту привели двух домашних слонов, пытаясь вывести пострадавшее животное из реки, но она стояла там, не двигаясь, пока не умерла — целых четыре дня. Ни местные лесничие, ни ветеринары не смогли спасти ее. После представители сотрудники Министерства охраны природы отвезли ее в лес на грузовике и кремировали там.

#Elephant It should be investigated, whichever bastard here is what is a low job, he should be sentenced to death. #JusticeForElephant pic.twitter.com/3h5Y4dVUG5 — Sidharth (@Sidharthraghav8) June 3, 2020

Местные власти зарегистрировали это дело и начали расследование убийства слонихи. Две организации объявили денежное вознаграждение любому, кто может предоставить информацию, которая приведет к аресту виновных. Пока идет расследование, люди в социальных сетях отдают дань уважения погибшему животному, чтобы почтить его память.

