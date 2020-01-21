В Индии задержали российского туриста с 1,26 кг конопли

38-летний российский турист был задержан на КПП в районе Куллу на территории штата Химачал-Прадеш. По данным Outlook India, его зовут Вячеслав Игнатьев.

У мужчины, путешествовавшего из Куллу в Дели на частном автобусе, при себе было 1,263 кг конопли. В настоящее время ведется полицейское расследование.

Согласно индийскому законодательству (Section 20 Of the NDPS Act, 1985), Игнатьеву может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф до 200 тысяч рупий (порядка 174 тысяч рублей по курсу на 21 января 2020 года) за хранение конопли с целью сбыта. Этот классифицирующий признак присваивается в тех случаях, когда масса изъятой конопли превышает 1 килограмм.