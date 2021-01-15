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Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение. Погибло не менее 34 человек

National Geographic Россия
15 января 2021
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Количество жертв уточняется.

Землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси, произошло сразу после полуночи в пятницу (15.01), разрушив дома и здания, вызвав оползни и став причиной гибели не менее 34 человек. 

Власти все еще собирают информацию о жертвах и масштабах ущерба в пострадавших районах. К данному моменту известно как минимум о 600 раненых. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.

По меньшей мере 300 домов, включая местную поликлинику, были повреждены, и около 15 тысяч человек были размещены во временных убежищах. Значительная часть района осталась без электричества и средств связи.

Спасатель Саидар Рахманджая рассказал, что нехватка тяжелого оборудования препятствовала операции по расчистке обломков разрушенных домов и построек. Он сказал, что его команда работала над спасением 20 человек, запертых в восьми зданиях, в том числе в офисе губернатора, больнице и гостиницах.

По словам Сираджуддина, начальника районного агентства по чрезвычайным ситуациям, хотя землетрясение на суше не могло вызвать цунами, люди в прибрежных районах бежали на возвышенности, опасаясь, что оно может произойти.

Оползни произошли в трех местах и ​​заблокировали главную дорогу, соединяющую Мамуджу с районом Маджене, — сказал Радитья Джати, представитель агентства по чрезвычайным ситуациям.

В четверг в том же регионе произошло подводное землетрясение магнитудой 5,9, повредившее несколько домов, но без видимых жертв.

Индонезия, огромный архипелаг с населением 260 миллионов человек, часто подвергается землетрясениям, извержениям вулканов и цунами из-за своего расположения на «огненном кольце», дуге вулканов и линиях разломов в Тихоокеанском бассейне.

Узнайте, как два индонезийских острова ушли под воду в 2020 году.

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