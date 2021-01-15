В Индонезии произошло землетрясение. Погибло не менее 34 человек

По меньшей мере 300 домов, включая местную поликлинику, были повреждены, и около 15 тысяч человек были размещены во временных убежищах. Значительная часть района осталась без электричества и средств связи.

Спасатель Саидар Рахманджая рассказал, что нехватка тяжелого оборудования препятствовала операции по расчистке обломков разрушенных домов и построек. Он сказал, что его команда работала над спасением 20 человек, запертых в восьми зданиях, в том числе в офисе губернатора, больнице и гостиницах.

По словам Сираджуддина, начальника районного агентства по чрезвычайным ситуациям, хотя землетрясение на суше не могло вызвать цунами, люди в прибрежных районах бежали на возвышенности, опасаясь, что оно может произойти.