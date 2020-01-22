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Происшествия

В Испании бушует ураган «Глория». Погибли минимум четыре человека

Анастасия Баринова
22 января 2020
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Фото: AlfredRPico/Twitter
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Фото: durcwave_msca/Twitter
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Фото: AinexNgu/Twitter
Стихия принесла шторм, снегопады и рекордно высокие волны.

На восточную часть Испании обрушился мощный ураган «Глория». На настоящий момент известно о гибели четырех человек: в основном от переохлаждения, но в одном случае на голову жертвы стихийного бедствия упала черепица. В провинции Жирона около 220 тысяч человек остались без электричества, школы и другие госучреждения на востоке страны пришлось закрыть.

Порывы ветра достигали 115-120км/час, температура в некоторых местах опустилась до -11 °C. Десятки дорог оказались затоплены или завалены снегом. Аэропорт Аликанте приостановил работу, отмена затронула 200 рейсов. А в прибрежных городах из-за гигантских волн высотой 8-14 метров оказались повреждены здания.

В Испанию стихийное бедствие пришло 19 января, затронув Аликанте, Арагон, Каталонию, Валенсию, Мурсию, а также Балеарские острова в Средиземном море. 

Ко вторнику 21 января ураган добрался до Франции. Департамент Восточные Пиренеи был заранее переведен в режим повышенной готовности, сюда были направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных. О жертвах и происшествиях пока не сообщается.