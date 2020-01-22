В Испании бушует ураган «Глория». Погибли минимум четыре человека

На восточную часть Испании обрушился мощный ураган «Глория». На настоящий момент известно о гибели четырех человек: в основном от переохлаждения, но в одном случае на голову жертвы стихийного бедствия упала черепица. В провинции Жирона около 220 тысяч человек остались без электричества, школы и другие госучреждения на востоке страны пришлось закрыть.
Порывы ветра достигали 115-120км/час, температура в некоторых местах опустилась до -11 °C. Десятки дорог оказались затоплены или завалены снегом. Аэропорт Аликанте приостановил работу, отмена затронула 200 рейсов. А в прибрежных городах из-за гигантских волн высотой 8-14 метров оказались повреждены здания.
Temporal de llevant des de Portocolom @MiquelSalamanca @MetIllesBalears @Meteodemallorca @MeteoIB3 pic.twitter.com/SJYdQ6BFF2— Xisco Mas (@xiscomasb) January 21, 2020
В Испанию стихийное бедствие пришло 19 января, затронув Аликанте, Арагон, Каталонию, Валенсию, Мурсию, а также Балеарские острова в Средиземном море.
Ко вторнику 21 января ураган добрался до Франции. Департамент Восточные Пиренеи был заранее переведен в режим повышенной готовности, сюда были направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных. О жертвах и происшествиях пока не сообщается.