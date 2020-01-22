В Испании бушует ураган «Глория». Погибли минимум четыре человека

На восточную часть Испании обрушился мощный ураган «Глория». На настоящий момент известно о гибели четырех человек: в основном от переохлаждения, но в одном случае на голову жертвы стихийного бедствия упала черепица. В провинции Жирона около 220 тысяч человек остались без электричества, школы и другие госучреждения на востоке страны пришлось закрыть.