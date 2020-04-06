В Израиле обнаружили упавших с неба летучих мышей

Мертвых летучих мышей нашли в парке Ган Леуми в израильском городе Рамат-Ган. Пользователь Facebook Ади Московитц поделился фотографиями этих животных и попросил объяснить, с чем может быть связана их загадочная смерть.

Пользователи соцсети предположили, что причиной гибели летучих мышей могло стать резкое похолодание или недавно установленная поблизости технология 5G. Другие заподозрили, что это событие является признаком надвигающегося конца времен.