В Израиле обнаружили упавших с неба летучих мышей

Мертвых летучих мышей нашли в парке Ган Леуми в израильском городе Рамат-Ган. Пользователь Facebook Ади Московитц поделился фотографиями этих животных и попросил объяснить, с чем может быть связана их загадочная смерть.
Пользователи соцсети предположили, что причиной гибели летучих мышей могло стать резкое похолодание или недавно установленная поблизости технология 5G. Другие заподозрили, что это событие является признаком надвигающегося конца времен.
Ранее с подобным феноменом столкнулись в Индии в округе Карасери. Местные жители нашли 25 мертвых летучих мышей без признаков травм и обратились в отдел здравоохранения. Медики провели осмотр местности, взяли образцы для экспертизы и захоронили животных в вырытой яме. Некоторые жители также сообщили о странном шуме, который они слышали накануне ночью.
Посмотрите, сколько еды хомяк может унести за щеками.