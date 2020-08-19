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Но есть и хорошие новости!
Происшествия

В Калифорнии сообщили о первом случае чумы за последние пять лет

Михаил Сысоев
19 августа 2020
Мужчину, имя которого не называется, вероятно, укусила зараженная блоха.

По словам представителей здравоохранения, у жителя Саус-Лэйк-Тахо зафиксирован положительный результат теста на бубонную чуму, что является первым случаем заболевания человека в штате за пять лет.

В заявлении говорится, что мужчину могла укусить зараженная блоха, когда он гулял со своей собакой в районе Тахо-Кис или вдоль коридора реки Траки. 

«Важно, чтобы люди принимали меры предосторожности для себя и своих домашних животных на открытом воздухе, особенно во время прогулок, походов и кемпинга в местах, где обитают дикие грызуны. Случаи чумы у людей чрезвычайно редки, но могут быть очень серьезными», — Нэнси Уильямс, сотрудник общественного здравоохранения округа Эльдорадо.

В настоящее время пациент выздоравливает дома под наблюдением медицинских работников.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США ежегодно происходит в среднем около семи случаев чумы. Ююди могут заразиться чумой через укусы блох или при контакте с тканями или жидкостями организма инфицированного животного.

Последние известные случаи чумы в Калифорнии произошли в 2015 году у двух посетителей национального парка Йосемити.

Ранее в Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольским властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса сурка.

На прошлой неделе стало известно о том, что возбудитель чумы был обнаружен в республике Тува и на Алтае. В этих районах проводится вакцинация населения. 

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