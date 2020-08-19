В Калифорнии сообщили о первом случае чумы за последние пять лет

В настоящее время пациент выздоравливает дома под наблюдением медицинских работников.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США ежегодно происходит в среднем около семи случаев чумы. Ююди могут заразиться чумой через укусы блох или при контакте с тканями или жидкостями организма инфицированного животного.

Последние известные случаи чумы в Калифорнии произошли в 2015 году у двух посетителей национального парка Йосемити.

Ранее в Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольским властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса сурка.

На прошлой неделе стало известно о том, что возбудитель чумы был обнаружен в республике Тува и на Алтае. В этих районах проводится вакцинация населения.