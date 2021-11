В Канаде эвакуируют тысячи людей из-за сильного наводнения

Многие жители тихоокеанского побережья страны оказались в «ловушке».

15 ноября на тихоокеанское побережье Канады обрушился ливень, вынудив жителей эвакуироваться и заманив в ловушку автомобилистов. На шоссе № 7 недалеко от города Агассис (Agassiz) в Британской Колумбии 275 человек провели в своих машинах целую ночь: оползни не позволяли продолжать движение.

#BCStorm update: Crews completed an aerial inspection this afternoon of our power lines near Highway 7 affected by landslides and flooding. We’re continuing to post the latest outage updates here: https://t.co/nxhBxNPfKJ pic.twitter.com/XrJvdlqhIw — BC Hydro (@bchydro) November 16, 2021

Министерство транспорта Британской Колумбии заявило о закрытии нескольких транспортных артерий по всей провинции. Дороги не только оказались завалены камнями и грязью, но и обрушились.

На некоторых автомобильных трассах расчистить завалы оперативно не удалось, и людей вызволяли с помощью вертолетов. Известно о гибели одного человека по причине столкновения машин, оказавшихся в сложных условиях. 9 человек были доставлены в больницу с легкими травмами.

CANTF1 has ceased operations until morning. All occupants stuck between slides near Agassiz have been evacuated with the assistance of @canadianforces, Agassiz Fire Dept, and many local resources. Tomorrow the task of slowly searching debris fields begins. #BCStorm #AgassizBC pic.twitter.com/4tzFi3fgXD — Vancouver Fire Rescue Services (@VanFireRescue) November 16, 2021

В городе Мерритт (Merritt), расположенном примерно в 300 километрах от побережья, власти распорядились об эвакуации 7000 человек: здесь наводнение смыло два моста, разрушило станцию очистки сточных вод и линии электропередач.

#bcstorm welcome to #Merritt and this is the backyard view of newer collettville development. The river is right behind our backyard and yeah. We have seen trailers washed out. We are cut off from town, and its evacuated. We are really just trapped here now. pic.twitter.com/Vnv8SR2IEl — Kalamity (@TheLordKalamity) November 15, 2021

Строительство трубопровода Trans Mountain, соединяющего нефтеносные земли Альберты с побережьем Тихого океана, также было приостановлено «из-за масштабных наводнений и селевых потоков».

Trans Mountain pipeline shut down due to British Columbia storms https://t.co/BeEXRAqozn — Calgary Herald (@calgaryherald) November 16, 2021

По данным Министерства окружающей среды Канады, к концу дня в Ванкувере и его окрестностях ожидается выпадение до 250 миллиметров осадков – это норма сразу за месяц. А населенные пункты и фермы долины Фрейзер на юго-западе Канады оказались не только полностью залиты водой, но и отрезаны от остальной страны.