В Карелии горит свыше 4000 гектаров леса, эвакуированы местные жители

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой о помощи в борьбе с пожарами. Самостоятельно, без дополнительной техники и людей, Карелии уже не справиться.
«Колу» открыли, продолжаем гореть. Информация о лесных пожарах на утро 19 июля— www.Karelia.news (@NewKareliaNews) July 19, 2021
Портал «Карелия.Ньюс» продолжает следить за сложной ситуацией с лесными пожарами в Карелии.https://t.co/q5r7h5NZvK pic.twitter.com/UffKtzo3OK
По состоянию на 9:00 19 июля, в республике действует 25 лесных пожаров на площади 4365 га; локализовано 14 пожаров на площади 98 га. Показатели пожарной опасности и размер охваченных огнем территорий превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Одной из причин стала атмосферная засуха, впервые установившаяся в Карелии. Уже в июне температура воздуха была на 5 °C выше нормы, а в июле на большей части территории выпало от 3 до 20% месячной нормы осадков при том, что в некоторых частях республики дождей не было вообще.
Сильные пожары в Карелии. В некоторых селениях эвакуировали людей. На помощь в тушении едут пожарные из соседних регионов. pic.twitter.com/O8dd2l8vOu— Nadejda S (@sornadejda53) July 19, 2021
Жителей поселка Найстенъярви в Суоярвском районе за несколько дней пришлось эвакуировать дважды: огонь подобрался вплотную к населенному пункту несколько дней назад, и сначала с ним удалось справиться. Теперь же, по последним данным, площадь лесного пожара возле Найстенъярви достигла 800 гектаров. На борьбу направлено два вертолета, произведено 40 сбросов воды. В 14:05 мск к месту пожара прибыла группировка Невского спасательного центра в составе 100 человек, 13 единиц техники, и вместе с ней в ликвидации этого ЧС участвует 277 человек и 56 единиц техники.
Кроме того, из-за сильного задымления 18 июля на одном из участков была закрыта федеральная трасса «Кола».
На трассах в Карелии нулевая видимость из-за дыма https://t.co/RJc0kNFFuA— Губернiя Daily (@gubernia_daily) July 19, 2021
В общей сложности в борьбе с карельскими пожарами занято 387 человек и 77 единиц техники. В регион продолжают прибывать специалисты из соседних областей. Согласно оперативному плану, отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской области — в Пряжинский район. В еще одном районе, Муезерском, огнем охвачена площадь 540 га. Здесь пока работает 27 человек, но это очень труднодоступное место, куда сложно доставить технику.