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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Происшествия

В Карелии горит свыше 4000 гектаров леса, эвакуированы местные жители

Анастасия Баринова
19 июля 2021
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Фото: NewKareliaNews/Twitter
В регион продолжают прибывать пожарные и представители МЧС.

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой о помощи в борьбе с пожарами. Самостоятельно, без дополнительной техники и людей, Карелии уже не справиться.

По состоянию на 9:00 19 июля, в республике действует 25 лесных пожаров на площади 4365 га; локализовано 14 пожаров на площади 98 га. Показатели пожарной опасности и размер охваченных огнем территорий превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Одной из причин стала атмосферная засуха, впервые установившаяся в Карелии. Уже в июне температура воздуха была на 5 °C выше нормы, а в июле на большей части территории выпало от 3 до 20% месячной нормы осадков при том, что в некоторых частях республики дождей не было вообще.

Жителей поселка Найстенъярви в Суоярвском районе за несколько дней пришлось эвакуировать дважды: огонь подобрался вплотную к населенному пункту несколько дней назад, и сначала с ним удалось справиться. Теперь же, по последним данным, площадь лесного пожара возле Найстенъярви достигла 800 гектаров. На борьбу направлено два вертолета, произведено 40 сбросов воды. В 14:05 мск к месту пожара прибыла группировка Невского спасательного центра в составе 100 человек, 13 единиц техники, и вместе с ней в ликвидации этого ЧС участвует 277 человек и 56 единиц техники.

Кроме того, из-за сильного задымления 18 июля на одном из участков была закрыта федеральная трасса «Кола».

В общей сложности в борьбе с карельскими пожарами занято 387 человек и 77 единиц техники. В регион продолжают прибывать специалисты из соседних областей. Согласно оперативному плану, отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской области — в Пряжинский район. В еще одном районе, Муезерском, огнем охвачена площадь 540 га. Здесь пока работает 27 человек, но это очень труднодоступное место, куда сложно доставить технику.

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