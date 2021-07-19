В Карелии горит свыше 4000 гектаров леса, эвакуированы местные жители

По состоянию на 9:00 19 июля, в республике действует 25 лесных пожаров на площади 4365 га; локализовано 14 пожаров на площади 98 га. Показатели пожарной опасности и размер охваченных огнем территорий превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Одной из причин стала атмосферная засуха, впервые установившаяся в Карелии. Уже в июне температура воздуха была на 5 °C выше нормы, а в июле на большей части территории выпало от 3 до 20% месячной нормы осадков при том, что в некоторых частях республики дождей не было вообще.