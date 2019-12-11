В Кении лев сбежал из заповедника и растерзал человека

Останки кенийца по имени Роно Кипкиури Симион были найдены в окрестностях города Онгата Ронгай. Как сообщила Служба охраны дикой природы Кении (КWS), мужчина стал жертвой нападения льва, который на прошлой неделе сбежал из заповедника в Найроби. Руку и голову кенийца обнаружил неназванный местный житель.

По предварительным данным, 40-летний Симион столкнулся со львом после встречи с друзьями вечером в пятницу.

Представители KWS призвали жителей воздержаться от ночных прогулок до тех пор, пока лев не будет пойман.

Как сообщает Daily Monitor со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), парк использует электрическое ограждение, чтобы удержать животных внутри, но оно не полностью закрывает территорию заповедника.

Найробийский национальный парк расположен примерно в 6,5 километрах от центра столицы Кении. Он является домом для многих животных, включая крупных хищников, таких как львы, леопарды, гиены и гепарды. Парк известен широко открытыми травяными равнинами на фоне небоскребов.