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Происшествия

В Китае автобус провалился в огромную дыру в асфальте: видео

National Geographic Россия
15 января 2020
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В результате происшествия погибли по меньшей мере девять человек.

Во вторник государственные СМИ Китая сообщили, что огромная воронка на дороге поглотила автобус и пешеходов, вызвав взрыв и убив по меньшей мере девять человек. 

На видео, появившемся в сети, видно, как люди на автобусной остановке бегут от начинающей обрушаться дороги, а автобус медленно проваливается под землю. Несколько человек, один из которых мог оказаться ребенком, падают в расширяющуюся воронку. На видео также можно заметить, что инцидент спровоцировал взрыв внутри провала.

ЧП произошло в городе Синин китайской провинции Цинхай перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста в понедельник в 17:30 по местному времени (12:30 по Москве).

По данным китайских информагентств, точное количество находившихся в автобусе людей и количество пострадавших уточняется. По предварительной информации, погибло девять человек, еще 16 получили травмы различной тяжести. 

Полиция начала расследование произошедшего. По одной из версий, обрушение могло быть вызвано прорывом водопроводных труб под дорогой из-за дождя. Общая площадь образовавшейся воронки составила 80м².