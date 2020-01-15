В Китае автобус провалился в огромную дыру в асфальте: видео

ЧП произошло в городе Синин китайской провинции Цинхай перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста в понедельник в 17:30 по местному времени (12:30 по Москве).

По данным китайских информагентств, точное количество находившихся в автобусе людей и количество пострадавших уточняется. По предварительной информации, погибло девять человек, еще 16 получили травмы различной тяжести.

Полиция начала расследование произошедшего. По одной из версий, обрушение могло быть вызвано прорывом водопроводных труб под дорогой из-за дождя. Общая площадь образовавшейся воронки составила 80м².