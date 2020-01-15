В Китае автобус провалился в огромную дыру в асфальте: видео

Во вторник государственные СМИ Китая сообщили, что огромная воронка на дороге поглотила автобус и пешеходов, вызвав взрыв и убив по меньшей мере девять человек.
На видео, появившемся в сети, видно, как люди на автобусной остановке бегут от начинающей обрушаться дороги, а автобус медленно проваливается под землю. Несколько человек, один из которых мог оказаться ребенком, падают в расширяющуюся воронку. На видео также можно заметить, что инцидент спровоцировал взрыв внутри провала.
At least six killed after sinkhole swallows bus and passengers in China; #Qinghai #China #Xining #Sinkhole https://t.co/qTsJAJdrsS— www.THEPIGEONEXPRESS.com (@TPE_connect) January 15, 2020
ЧП произошло в городе Синин китайской провинции Цинхай перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста в понедельник в 17:30 по местному времени (12:30 по Москве).
По данным китайских информагентств, точное количество находившихся в автобусе людей и количество пострадавших уточняется. По предварительной информации, погибло девять человек, еще 16 получили травмы различной тяжести.
Полиция начала расследование произошедшего. По одной из версий, обрушение могло быть вызвано прорывом водопроводных труб под дорогой из-за дождя. Общая площадь образовавшейся воронки составила 80м².