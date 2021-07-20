В Китае из-за дождя обрушились две плотины: видео

В Китае существует более 98 000 водохранилищ, при помощи которых регулируются паводки, вырабатывается электроэнергия и осуществляется судоходство. Правительство признает, что более 80% из них старше четырех десятилетий, но отсутствие средств не позволяет проводить обязательную оценку безопасности. По приблизительной оценке, не менее трети от общего числа плотин уже, вероятно, выработали свой ресурс и также могут обрушиться в любой момент.

Посмотрите, как выглядел прорыв плотины в Бразилии.