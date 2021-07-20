В Китае из-за дождя обрушились две плотины: видео

В понедельник, 20 июля Министерство водного хозяйства Китая сообщило об обрушении двух плотин на северо-западе страны — в городе Хулун-Буир (регион Внутренняя Монголия). Их общее водоизмещение составляло 46 миллионов кубических метров.
内蒙古呼伦贝尔发生水库垮坝 国家防总启动防汛Ⅲ级应急响应 Reservoir collapse occurred in Hulunbuir, Inner Mongolia, the State General Defense Agency initiated flood control emergency response pic.twitter.com/B8fgiFfsPE— 新西兰格局在线 (@nz_solacemedia) July 20, 2021
Причиной стали продолжительные ливни. В Хулун-Буире за выходные выпало 87 миллиметров дождя, а в районе метеостанции Морин Даава — рекордные 223 миллиметра. Плотины обрушились днем в воскресенье, что отразилось на жизни 16 660 человек, в основном связанных с сельскохозяйственной отраслью. Почти 22 тысячи гектаров земли оказалось затоплено. Кроме того, были разрушены мосты и другая транспортная инфраструктура.
🚨 Two dams in China 🇨🇳 and— AqAir (@AqAir7) July 20, 2021
Inner Mongolia 🇲🇳collapse after heavy rain.
(Hulunbuir Area July 2021) pic.twitter.com/OJ52D38uJ4
Трогательное видео показывает, как спасатели извлекают из воды тысячу овец, оказавшихся в водной ловушке. Операция заняла около трех часов.
More than 1,000 sheep were trapped in the flood in Hulunbuir, N China's Inner Mongolia Autonomous Region, on July 18. After three hours' rescue, all of them were successfully transferred to a safe area by local police. pic.twitter.com/QAhd8dg5zd— People's Daily, China (@PDChina) July 19, 2021
В Китае существует более 98 000 водохранилищ, при помощи которых регулируются паводки, вырабатывается электроэнергия и осуществляется судоходство. Правительство признает, что более 80% из них старше четырех десятилетий, но отсутствие средств не позволяет проводить обязательную оценку безопасности. По приблизительной оценке, не менее трети от общего числа плотин уже, вероятно, выработали свой ресурс и также могут обрушиться в любой момент.
Посмотрите, как выглядел прорыв плотины в Бразилии.