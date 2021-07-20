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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Происшествия

В Китае из-за дождя обрушились две плотины: видео

Анастасия Баринова
20 июля 2021
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Фото: Pixabay
Не менее трети плотин в Китае находится в плачевном состоянии.

В понедельник, 20 июля Министерство водного хозяйства Китая сообщило об обрушении двух плотин на северо-западе страны — в городе Хулун-Буир (регион Внутренняя Монголия). Их общее водоизмещение составляло 46 миллионов кубических метров.

Причиной стали продолжительные ливни. В Хулун-Буире за выходные выпало 87 миллиметров дождя, а в районе метеостанции Морин Даава — рекордные 223 миллиметра. Плотины обрушились днем в воскресенье, что отразилось на жизни 16 660 человек, в основном связанных с сельскохозяйственной отраслью. Почти 22 тысячи гектаров земли оказалось затоплено. Кроме того, были разрушены мосты и другая транспортная инфраструктура.

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Трогательное видео показывает, как спасатели извлекают из воды тысячу овец, оказавшихся в водной ловушке. Операция заняла около трех часов.

В Китае существует более 98 000 водохранилищ, при помощи которых регулируются паводки, вырабатывается электроэнергия и осуществляется судоходство. Правительство признает, что более 80% из них старше четырех десятилетий, но отсутствие средств не позволяет проводить обязательную оценку безопасности. По приблизительной оценке, не менее трети от общего числа плотин уже, вероятно, выработали свой ресурс и также могут обрушиться в любой момент.

Посмотрите, как выглядел прорыв плотины в Бразилии.

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