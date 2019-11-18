В Китае зафиксированы три случая заболевания бубонной чумой

Все три случая заболевания зафиксированы в автономном районе Китая под названием Внутренняя Монголия.

Двое мужчин обратились за медицинской помощью 3 ноября, но только спустя неделю им подтвердили диагноз – к тому моменту оба уже были больны легочной чумой (более тяжелая форма чумы, которая возникает, когда бубонная чума проникает в легкие). Больные были помещены в карантин, а официальные лица заявили, что риск вспышки эпидемии остается минимальным.

Тем не менее, скоро появился еще один заболевший. О третьем случае заражения бубонной чумой стало известно 17 ноября. Комиссия по здравоохранению автономной области заявила, что 55-летний мужчина был госпитализирован после того, как съел мясо дикого кролика 5 ноября.

28 человек, которые имели тесный контакт с пациентом, изолированы и находятся под наблюдением. По словам медиков, симптомов заболевания у них не обнаружено. Согласно заявлению Пекинской муниципальной комиссии по здравоохранению, один из двоих первых заболевших в настоящее время находится в стабильном состоянии, в то время как другой – в критическом.

Бубонная чума относится к опаснейшим инфекционным заболеваниям. Она уносила миллионы жизней в Средневековье, за что ее прозвали «черной смертью», но и сейчас встречается не так редко, как может показаться. Заболевание вызывается бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на мелких грызунах блохами. По данным ВОЗ, в период с 2010 по 2015 год в мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30%-60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу.

В 2014 году в китайском городе Юймэнь от бубонной чумы умер один из жителей, заразившись ей от дикого сурка. После этого город закрыли на карантин. Вспышки болезни не случилось.

Последняя крупная эпидемия чумы произошла в середине XIX века, распространившись из Центрального и Юго-Восточного Китая. Вспышки чумы отмечались в 87 портовых городах, но в итоге эпидемия не достигла масштабов, сопоставимых с эпидемиями в Средневековье.