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Происшествия

В Нидерландах поезд метро чуть не рухнул с 10-метровой высоты. Его спас хвост кита

National Geographic Россия
02 ноября 2020
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Поезд каким-то образом идеально приземлился на вершине гигантской художественной инсталляции.

Инцидент произошел рано утром в понедельник в Спейкениссе, Нидерланды, когда поезд метро на станции Де Аккерс в пригороде Роттердама пробил буферную остановку в конце железнодорожной линии и приземлился точно на вершину гигантской арт-инсталляции, расположенной в конце линии. Скульптурная группа изображает хвосты китов, взметнувшиеся над водой. Инсталляция украшает станцию уже 20 лет и сделана из пластика, поэтому удивительно, что китовьи хвосты выдержали такую аварию и не позволили поезду рухнуть с десятиметровой высоты. 

Согласно сообщению подразделения оперативного центра полиции Роттердама, в момент аварии в поезде не было пассажиров, а машинист сумел самостоятельно выбраться из поезда. 

Причины происшествия пока не установлены, машинист дает показания. Власти просят воздержаться от посещения станции, чтобы не мешать работе аварийно-спасательных бригад.

Узнайте, как устроен хвост гремучей змеи. 

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