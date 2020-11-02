В Нидерландах поезд метро чуть не рухнул с 10-метровой высоты. Его спас хвост кита

Инцидент произошел рано утром в понедельник в Спейкениссе, Нидерланды, когда поезд метро на станции Де Аккерс в пригороде Роттердама пробил буферную остановку в конце железнодорожной линии и приземлился точно на вершину гигантской арт-инсталляции, расположенной в конце линии. Скульптурная группа изображает хвосты китов, взметнувшиеся над водой. Инсталляция украшает станцию уже 20 лет и сделана из пластика, поэтому удивительно, что китовьи хвосты выдержали такую аварию и не позволили поезду рухнуть с десятиметровой высоты.

Согласно сообщению подразделения оперативного центра полиции Роттердама, в момент аварии в поезде не было пассажиров, а машинист сумел самостоятельно выбраться из поезда.