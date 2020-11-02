В Нидерландах поезд метро чуть не рухнул с 10-метровой высоты. Его спас хвост кита

Инцидент произошел рано утром в понедельник в Спейкениссе, Нидерланды, когда поезд метро на станции Де Аккерс в пригороде Роттердама пробил буферную остановку в конце железнодорожной линии и приземлился точно на вершину гигантской арт-инсталляции, расположенной в конце линии. Скульптурная группа изображает хвосты китов, взметнувшиеся над водой. Инсталляция украшает станцию уже 20 лет и сделана из пластика, поэтому удивительно, что китовьи хвосты выдержали такую аварию и не позволили поезду рухнуть с десятиметровой высоты.
Согласно сообщению подразделения оперативного центра полиции Роттердама, в момент аварии в поезде не было пассажиров, а машинист сумел самостоятельно выбраться из поезда.
WHALE CATCHES THE TRAIN: This giant sculpture of a whale’s tail saved a train from plummeting more than 30 feet off a railway platform in the Netherlands after it crashed through a buffer stop at the end of the line. https://t.co/97blHvGEcL pic.twitter.com/3n5WmfPxN1— ABC News (@ABC) November 2, 2020
Whale sculpture catches crashed Dutch metro train:— Mark Rees (@reviewwales) November 2, 2020
"A train driver in the Netherlands has had a lucky escape thanks to a fortuitously placed art installation."https://t.co/tkjKTdkGH6#art #mondaythoughts pic.twitter.com/sAwXERoqUJ
Причины происшествия пока не установлены, машинист дает показания. Власти просят воздержаться от посещения станции, чтобы не мешать работе аварийно-спасательных бригад.
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