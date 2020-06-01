В Норильске и на Таймыре ввели ЧС из-за разлива топлива на ТЭЦ

Режим ЧС межмуниципального уровня введен в Норильске и на Таймыре из-за разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тысяч тонн топлива, из них, по данным «Норильско-Таймырской энергетической компании», около 100 тонн уже собрано.
В настоящее время нефтепродукты движутся через реки Дальдыкан и Амбарную, озеро и реку Пясино прямо в Карское море.
На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивали повышенный ранг сложности, в результате происшествия никто не пострадал.
Пока прокуратура Норильска выявила признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 Уголовного кодекса (загрязнение и порча земли опасными химическими веществами) при разливе дизельного топлива на ТЭЦ №3 «Норникеля».
Менеджмент компании квалифицировал экологическую катастрофу как локальную ЧС, однако прокуратура настаивает, что ситуацию необходимо признать ЧС федерального уровня: природе может быть причинен колоссальный вред.
По предварительным данным, ущерб, нанесенный разливом топлива, может исчисляться десятками миллиардов рублей. По словам Цыкалова, предварительная причина аварии — проседание свайного фундамента, которое привело к отрыву значительной части днища тридцатитысячной емкости.