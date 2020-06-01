В Норильске и на Таймыре ввели ЧС из-за разлива топлива на ТЭЦ

Режим ЧС межмуниципального уровня введен в Норильске и на Таймыре из-за разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тысяч тонн топлива, из них, по данным «Норильско-Таймырской энергетической компании», около 100 тонн уже собрано.

В настоящее время нефтепродукты движутся через реки Дальдыкан и Амбарную, озеро и реку Пясино прямо в Карское море.

На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивали повышенный ранг сложности, в результате происшествия никто не пострадал.