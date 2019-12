В Новой Зеландии произошло извержение вулкана Уайт-Айленд. Погибли 5 человек

Число жертв может вырасти.

На одном из самых популярных среди туристов вулканическом необитаемом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии 9 декабря, в 14:11 по местному времени (04:15 мск), произошло извержение. Полиция сообщила о пяти погибших, еще 18 человек доставлены в больницу с ожогами и травмами. По данным местных властей, в момент извержения на острове могли находиться от 50 до 100 человек, большинство из которых – иностранные туристы.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что данные о пропавших без вести уточняются. Вулкан по-прежнему нестабилен, что осложняет работу спасателей и медиков. Как сообщил Кен Гледхилл, из Института геологических и ядерных наук, столб пепла из вулкана поднялся в небо на 3,5 километра. Такое событие является рядовым для вулканов, но чрезвычайно опасно для людей, находящихся поблизости.

Tourist Michael Schade stood at the crater of New Zealand’s White Island volcano minutes before it erupted and shared his terrifying experience in a series of messages and videos posted on social media https://t.co/mQkhU1tTUf pic.twitter.com/njw83zAZww — Reuters (@Reuters) December 9, 2019

5 dead and many missing in White Island in New Zealand after a sudden volcanic eruption. The #Whakaari volcano had not erupted since 2001 #WhiteIsland #NewZealand pic.twitter.com/UMItMWNLbY — Marco M.M. (@meteorologo777) December 9, 2019

#BREAKING: Video shows the aftermath of a volcanic eruption on New Zealand's White Island. pic.twitter.com/3ZWMVgL38h — UA News (@UrgentAlertNews) December 9, 2019