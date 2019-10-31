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Происшествия

В Окинаве сгорел знаменитый замок Сюри: видео

Анастасия Баринова
31 октября 2019
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Фото: airrhythm/Instagram
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Фото: 3up2u/Instagram
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Фото: yousk_n/Instagram
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Фото: tommmmmy2709/Instagram
Памятник времен Рюкюского государства входил в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

31 октября загорелся замок Сюри в японском городе Наха префектуры Окинава. Сообщение на пульт пожарных поступило около 02.40 по местному времени (20.40 мск среды). К месту выехало 20 машин. К 13.30 по местному времени (07.30 мск) борьба с огнем была закончена, но он уже полностью уничтожил семь строений, включая главное здание комплекса.

Замок Сюри был монаршей резиденцией во времена существования Рюкюского государства (XV-XIX вв). Его протяженность с севера на юг составляет 270 метров, с запада на восток – 400 метров, общая площадь – 46,167 м². В проекции замок напоминает овал, окруженный крепкими каменными стенами.

За годы своей истории Сюри неоднократно разрушался в результате военных действий или пожаров. В 1944 году его разбомбила авиация США, в задачу которой входила ликвидация штаба 32-й армии Японии, находившегося у подножия замка. В 1986 году начались комплексные реставрационные работы по восстановлению дворца, стен, ворот, зданий, садов. Спустя шесть лет Сюри вошел в состав Окинавского государственного культурного заповедника, а в 2000 году был признан частью всемирного наследия ЮНЕСКО.

Причина нынешнего возгорания пока не установлена. По предварительной версии, очаг располагался в главном здании замкового комплекса. Правительство Японии уже заявило о планах по возрождению Сюри.