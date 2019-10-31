В Окинаве сгорел знаменитый замок Сюри: видео

За годы своей истории Сюри неоднократно разрушался в результате военных действий или пожаров. В 1944 году его разбомбила авиация США, в задачу которой входила ликвидация штаба 32-й армии Японии, находившегося у подножия замка. В 1986 году начались комплексные реставрационные работы по восстановлению дворца, стен, ворот, зданий, садов. Спустя шесть лет Сюри вошел в состав Окинавского государственного культурного заповедника, а в 2000 году был признан частью всемирного наследия ЮНЕСКО.