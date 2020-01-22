В Петербурге госпитализировали первых пациентов с подозрением на «китайский» коронавирус

Как сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Mash, 23-летний россиянин сегодня прилетел в Петербург из Шанхая (с пересадками в Красноярске и Москве). В ходе эпидемиологического контроля, который был усилен Роспотребнадзором в петербургском аэропорту Пулково на прибывающих из Китая рейсах, у него была обнаружена лихорадка — повышение температуры до 38 градусов. По словам очевидцев, из здания аэропорта его вывели в костюмах биологической защиты. Сейчас пациент доставлен в клиническую инфекционную больницу имени Боткина, диагноз ему еще не подтвердили. Интерфакс дополняет, что вместе с ним госпитализировали прилетевшего из Шанхая гражданина КНР.

Это вовсе не обязательно значит, что молодой человек болен неизвестным вирусом – эпидемиологи в таком вопросе справедливо решили проявить предосторожность, а потому предпринимают усиленные меры защиты. По словам главврача больницы Алексея Яковлева, у пациентов взяты анализы, идет обычный процесс обследования, который занимает не одну секунду.

Напомним, что в конце декабря в городе Ухань провинции Хубэй была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. К концу января, по официальной информации властей Китая, вирусной пневмонией, вызванной 2019-nCoV, заболели порядка 440 человек, девять человек погибли. Многие пациенты работали на местном рынке морепродуктов, который был признан центром вспышки заболевания и закрыт.

Вирус уже вышел за границы Китая — вместе с прибывающими из КНР он добрался до Японии, Таиланда, Южной Кореи и США. Течение болезни напоминает тяжелый острый респираторный синдром (SARS): атипичную пневмонию, получившую имя «пурпурная смерть».