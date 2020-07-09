В подмосковной Рузе смыло 5 домов после прорыва дамбы: видео

Вечером 8 июля в результате сильных дождей в Рузе произошел разлив реки Городянки. В региональном МЧС сообщили, что что из-за засора водо-проходной трубы, которая проходит под технической насыпью, произошло заполнение оврага водой по верхнему течению реки. В результате техническую насыпь, которая выполняла роль дамбы, подмыло водой и прорвало. На участке велись технические работы по прокладке обводного канала.
Вода устремилась в частный сектор, а также размыла несколько дорог в Рузе и ближайших деревнях. Как сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, уже в первые минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. По его словам, жители сектора были заблаговременно эвакуированы.
Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков заявил, что по итогам инцидента было смыто пять домов. По его словам, в настоящее время идут аварийно-восстановительные работы.
«Сейчас мы всех переселили, предоставили место для проживания, обеспечили питанием. Проводим анализ того, что случилось, какие они понесли потери и будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда», — сказал Тресков.
В МЧС также сообщили, что из-за обильных дождей в трех городских округах Подмосковья — Рузе, Можайске и Истре — подтопило 327 приусадебных участков, 150 дачных домов, 29 жилых домов, один мост получил повреждения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что всем жителям Рузского городского округа, жилье которых пострадало от подтопления окажут «максимальную помощь». По его словам, сейчас опасности для жизни людей в Рузе нет.
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