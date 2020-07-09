В подмосковной Рузе смыло 5 домов после прорыва дамбы: видео

Вечером 8 июля в результате сильных дождей в Рузе произошел разлив реки Городянки. В региональном МЧС сообщили, что что из-за засора водо-проходной трубы, которая проходит под технической насыпью, произошло заполнение оврага водой по верхнему течению реки. В результате техническую насыпь, которая выполняла роль дамбы, подмыло водой и прорвало. На участке велись технические работы по прокладке обводного канала.

Вода устремилась в частный сектор, а также размыла несколько дорог в Рузе и ближайших деревнях. Как сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, уже в первые минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. По его словам, жители сектора были заблаговременно эвакуированы.