В Прикамье несколько часов не могли доставить в больницу сотрудника заповедника

Пресс-служба Вишерского заповедника сообщила о происшествии, случившимся с инспектором Алексеем Бахтияровым, который живет и работает на отдаленном кордоне Лиственничный. В 10 часов утра 8 июля, во время сеанса связи с базой заповедника Алексей сообщил, что у него отнялась левая часть тела.
Поскольку эвакуировать Алексея можно было только воздушным путем, заповедник связался с Главным Управлением МЧС по Пермскому краю. Там выяснилось, что услуг санавиации в Пермском крае сейчас нет. У министерства здравоохранения по Пермскому краю нет договора с авиакомпанией, выполняющей санитарные рейсы и никакую помощь край оказать не может.
Руководство приняло решение эвакуировать Бахтиярова на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты. До прибытия вертолета инспектору была организована телемедицинская консультация – медики по радио пытались диагностировать его состояние и помочь ему.
Лишь 9 июля стало известно, что Бахтияров все же доставлен в больницу Соликамска на вертолете. Это произошло вечером 8 июля. Медики провели детальное обследование. По словам врачей, Алексей проведет в медучреждении около месяца, еще три месяца понадобится на восстановление.
В Минздраве Пермского края подтвердили, что контракт с подрядчиком, выполняющим санитарные рейсы в Пермском крае расторгнут, однако заявили, что работа санитарной авиации в крае не приостановлена.