В Прикамье несколько часов не могли доставить в больницу сотрудника заповедника

Пресс-служба Вишерского заповедника сообщила о происшествии, случившимся с инспектором Алексеем Бахтияровым, который живет и работает на отдаленном кордоне Лиственничный. В 10 часов утра 8 июля, во время сеанса связи с базой заповедника Алексей сообщил, что у него отнялась левая часть тела.

Поскольку эвакуировать Алексея можно было только воздушным путем, заповедник связался с Главным Управлением МЧС по Пермскому краю. Там выяснилось, что услуг санавиации в Пермском крае сейчас нет. У министерства здравоохранения по Пермскому краю нет договора с авиакомпанией, выполняющей санитарные рейсы и никакую помощь край оказать не может.

Руководство приняло решение эвакуировать Бахтиярова на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты. До прибытия вертолета инспектору была организована телемедицинская консультация – медики по радио пытались диагностировать его состояние и помочь ему.