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Происшествия

В районе перевала Дятлова разгорелся пожар

Интерфакс
10 июля 2020
Площадь возгорания составляет около 25 га.

Пожар зафиксирован в районе перевала Дятлова в Свердловской области. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. По данным ведомства, пожар начался от туристической тропы, но в настоящее время его кромка уже находится далеко от нее.

«По данным специализированного учреждения по тушению лесных пожаров Уральской базы авиационной охраны лесов, в районе перевала Дятлова действует природный пожар площадью 25 гектаров. Значительного разрастания этого пожара не прогнозируется, поскольку в некоторых местах перевала на пути пожара еще лежит снег, также есть каменистые участки, которые его ограничивают», — министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

На место пожара вылетел вертолет с шестью специалистами алапаевского отделения Уральской авиабазы, а также направился вездеход с дополнительными силами.

Перевалом Дятлова называется перевал на Северном Урале, где в ночь на 2 февраля 1959 года пропала группа из девяти туристов, в том числе ее руководитель Игорь Дятлов. Поиски туристов начались 16 февраля 1959 года, когда они к контрольному сроку не вышли на связь. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то — от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не может считаться абсолютно достоверной и общепризнанной.

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