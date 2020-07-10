В районе перевала Дятлова разгорелся пожар

На место пожара вылетел вертолет с шестью специалистами алапаевского отделения Уральской авиабазы, а также направился вездеход с дополнительными силами.

Перевалом Дятлова называется перевал на Северном Урале, где в ночь на 2 февраля 1959 года пропала группа из девяти туристов, в том числе ее руководитель Игорь Дятлов. Поиски туристов начались 16 февраля 1959 года, когда они к контрольному сроку не вышли на связь. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то — от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не может считаться абсолютно достоверной и общепризнанной.

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