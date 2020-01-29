В реку Русская вылилось почти 200 тысяч литров вина: видео

Сотрудники винодельни сразу же бросились устранять проблему, но вино текло очень быстро. Емкость бака составляет 100 000 галлонов (около 380 тысяч литров). По приблизительным подсчетам, половину от этого объема удалось остановить, но до 190 000 литров могло оказаться в дикой природе.



Аналогичный инцидент произошел в 1979 году на одной из виноделен долины Напа, и тогда погибли тысячи рыб. Само по себе вино не способно причинить такой урон, но из-за него понижается уровень кислорода в воде. Кроме того, присутствующие в составе вина кислоты в больших количествах могут навредить растениям и животным.