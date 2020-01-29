В реку Русская вылилось почти 200 тысяч литров вина: видео

С 1959 года в калифорнийском округе Сонома работает винодельня Rodney Strong Winery, известная ответственным отношением к природе. В частности, она стала первой в США винодельней с нулевым выбросом двуокиси углерода. Но от механических повреждений не застрахован никто: 24 января на одном из винных баков сорвало дверцу и тысячи литров вина вылились на пол в погребе. По дренажным системам жидкость поступила в ближайший ручей, а оттуда – в реку Русская.
Сотрудники винодельни сразу же бросились устранять проблему, но вино текло очень быстро. Емкость бака составляет 100 000 галлонов (около 380 тысяч литров). По приблизительным подсчетам, половину от этого объема удалось остановить, но до 190 000 литров могло оказаться в дикой природе.
Аналогичный инцидент произошел в 1979 году на одной из виноделен долины Напа, и тогда погибли тысячи рыб. Само по себе вино не способно причинить такой урон, но из-за него понижается уровень кислорода в воде. Кроме того, присутствующие в составе вина кислоты в больших количествах могут навредить растениям и животным.
Волонтеры и экологи следят за последствиями недавней аварии. Какого-либо явного незамедлительного эффекта не было, тем более, что вскоре прошел дождь, снизив и без того невысокую концентрацию посторонней жидкости. Но последствия могут проявиться в долгосрочной перспективе, и биологи планируют взять ряд проб через несколько недель.
Река, носящая имя «Русская», среди южных индейцев была известна как Ashokawna: «вода на востоке», или Bidapte – «большая река». В 1808-1809 и 1811 годах Российско-американская компания снарядила в этот район две экспедиции с целью найти место для сельскохозяйственного поселения, и в этих документах река фигурирует как «Славянка». После ухода русских поселенцев новый владелец этих земель в 1841 году назвал реку в их честь.