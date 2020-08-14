В России нашли возбудитель бубонной чумы. В Туве и на Алтае проходит вакцинация населения

Сотрудники управления Роспотребнадзора по республике Тува выявили распространение возбудителя чумы в природных очагах в Овюрском и Монгун-Тайгинском районах региона. Эпизоотия чумы также зарегистрирована в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах общей площадью 340,1 квадратного километра.

В Овюрском районе опасность выявлена на территории, где расположен поселок Хандагайты с населением более трех тысяч человек. Здесь в срочном порядке сотрудники эпидотряда провели барьерную дезинсекцию, обработав от переносчиков чумы четыре тысячи гектаров вокруг поселка.

Также возбудитель заболевания чумная палочка Yersinia pestis была найдена на плато Укок на территории граничащей с Тувой республики Алтай. Замдиректора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко сообщил, что это случилось впервые за 60 лет.