В России потушили все лесные пожары

По данным диспетчерских служб лесного хозяйства регионов, за минувшие сутки специалисты потушили семь природных пожаров на площади 94 гектара.

Лесные пожары в Сибири начались в июле 2019 года в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. К концу месяца их общая площадь составила 1,2 млн га в Якутии и 1,56 млн га в остальных регионах. Пожары вызвали смог над крупными городами Сибири, что позволило привлечь к ежегодной проблеме горения лесов волну общественного внимания.

О ликвидации пожаров на заповедных территориях России Минприроды сообщило около месяца назад.

По данным Greenpeace, пожары в Сибири к началу августа достигли широких масштабов по площади горения (4 млн га), площади сгоревших лесов (более 13 млн га) и количеству выброшенного в атмосферу углекислого газа (166 млн тонн). Однако это не перекрыло рекорды прошлого года (15,4 млн га) и 2012 года (18,1 млн га).