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Происшествия

В Сан-Франциско меньше чем за минуту похитили гравюру Сальвадора Дали за $20 000

15 октября 2019
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Фото: Одна из
Похититель спокойно зашел в галерею и вынес экспонат – это заняло у него чуть больше 30 секунд.

Одна из гравюр Сальвадора Дали «Жираф в огне» была экспонатом выставки в художественной галерее Сан-Франциско.

В воскресенье вечером неизвестный в синей футболке и шляпе зашел в галерею и похитил картину. Как сообщил сотрудник Расджад Хопкинс, в момент кражи он был в галерее один, и на некоторое время отвернулся от мольберта, где находилась картина. 

Камеры видеонаблюдения засняли вора, который спокойно выносит из галереи полотно. Полиция пока не вышла на след подозреваемого. Сотрудники галереи сказали, что экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом и замком, но в момент кражи их не почему-то не оказалось. Предполагается, что у похитителя была сообщница — женщина, которая стояла у хода в галерею.

Картина «Жираф в огне» была создана в конце 1960-х годов. Она основана на образе одноименной картины, созданной Дали несколькими десятилетиями ранее. В Сан-Франциско гравюра находилась в рамках выставки с 30 другими работами Дали. 