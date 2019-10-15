В Сан-Франциско меньше чем за минуту похитили гравюру Сальвадора Дали за $20 000

Одна из гравюр Сальвадора Дали «Жираф в огне» была экспонатом выставки в художественной галерее Сан-Франциско.

В воскресенье вечером неизвестный в синей футболке и шляпе зашел в галерею и похитил картину. Как сообщил сотрудник Расджад Хопкинс, в момент кражи он был в галерее один, и на некоторое время отвернулся от мольберта, где находилась картина.

Камеры видеонаблюдения засняли вора, который спокойно выносит из галереи полотно. Полиция пока не вышла на след подозреваемого. Сотрудники галереи сказали, что экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом и замком, но в момент кражи их не почему-то не оказалось. Предполагается, что у похитителя была сообщница — женщина, которая стояла у хода в галерею.