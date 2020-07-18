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Происшествия

В соборе Петра и Павла в Нанте произошел пожар: видео

National Geographic Россия
18 июля 2020
Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте
Фото: YouTube
В результате возгорания уничтожен орган, само здание серьезно не пострадало.

По свидетельствам очевидцев пожар начался около 07:30 по местному времени 18 июля. На место происшествия были направлены 45 пожарных нарядов. Огонь удалось погасить около 10:00.

По словам прокурора Нанта Пьера Сена, это мог быть намеренный поджог — в соборе обнаружили три очага возгорания. Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа.

Основы сооружения от пожара не пострадали.

«Ущерб в основном нанесен органу, который, судя по всему, полностью сгорел. Платформа, на которой он был установлен, очень нестабильна и может обрушиться», — Лоран Ферле, глава местной пожарной службы.

Это уже не первый пожар в соборе Святых Петра и Павла. В 1972 году огонь повредил его крышу, после чего храм реставрировали в течение трех лет.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строить храм начали в XV веке, строительство продолжалось 457 лет.

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