В соборе Петра и Павла в Нанте произошел пожар: видео

Это уже не первый пожар в соборе Святых Петра и Павла. В 1972 году огонь повредил его крышу, после чего храм реставрировали в течение трех лет.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строить храм начали в XV веке, строительство продолжалось 457 лет.