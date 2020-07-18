В соборе Петра и Павла в Нанте произошел пожар: видео

По свидетельствам очевидцев пожар начался около 07:30 по местному времени 18 июля. На место происшествия были направлены 45 пожарных нарядов. Огонь удалось погасить около 10:00.
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
По словам прокурора Нанта Пьера Сена, это мог быть намеренный поджог — в соборе обнаружили три очага возгорания. Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа.
Основы сооружения от пожара не пострадали.
Это уже не первый пожар в соборе Святых Петра и Павла. В 1972 году огонь повредил его крышу, после чего храм реставрировали в течение трех лет.
Собор Святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строить храм начали в XV веке, строительство продолжалось 457 лет.