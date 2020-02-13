В Сомали нашествие саранчи. С ней будут бороться биопестицидами

Восточная Африка испытывает беспрецедентное нашествие пустынной саранчи (Schistocerca gregaria) c октября 2019 года. К январю количество особей, которое мародерствует на территории примерно 2 400 км2, достигло 100-200 миллиардов.

Нашествие было вызвано несколькими факторами. В мае 2018 года на пустынную область Омана, Йемена и Саудовской Аравии обрушился циклон, вызвав бурный рост растительности. В результате, обитающая на этой территории саранча увеличила свою популяцию в 400 раз за полгода.

Обычно количество саранчи резко уменьшалось с гибелью растений, однако в октябре 2018 года ударил второй циклон, и к марту 2019 года популяция саранчи выросла примерно в 8 тысяч раз. Насекомые отправились в южный Иран, где их не видели около 50 лет, а затем двинулись на восток Индии и Пакистан.

К сельскохозяйственным угодьям Эфиопии и Сомали саранча добралась к октябрю прошлого года. Положение усугубил еще один циклон, неожиданно обрушившийся на эту территорию в декабре. К концу месяца растущие полчища насекомых проникли в Кению, Уганду и Танзанию.