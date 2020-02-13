В Сомали нашествие саранчи. С ней будут бороться биопестицидами

Восточная Африка испытывает беспрецедентное нашествие пустынной саранчи (Schistocerca gregaria) c октября 2019 года. К январю количество особей, которое мародерствует на территории примерно 2 400 км2, достигло 100-200 миллиардов.
Нашествие было вызвано несколькими факторами. В мае 2018 года на пустынную область Омана, Йемена и Саудовской Аравии обрушился циклон, вызвав бурный рост растительности. В результате, обитающая на этой территории саранча увеличила свою популяцию в 400 раз за полгода.
Обычно количество саранчи резко уменьшалось с гибелью растений, однако в октябре 2018 года ударил второй циклон, и к марту 2019 года популяция саранчи выросла примерно в 8 тысяч раз. Насекомые отправились в южный Иран, где их не видели около 50 лет, а затем двинулись на восток Индии и Пакистан.
К сельскохозяйственным угодьям Эфиопии и Сомали саранча добралась к октябрю прошлого года. Положение усугубил еще один циклон, неожиданно обрушившийся на эту территорию в декабре. К концу месяца растущие полчища насекомых проникли в Кению, Уганду и Танзанию.
Billions of desert locusts are taking over parts of Ethiopia, Somalia, Kenya and Uganda.— AJ+ (@ajplus) February 12, 2020
The swarms are destroying crops like rice, corn and coffee, as 19M people face food insecurity in East Africa. pic.twitter.com/96fpIszZHi
На этой неделе Доминик Буржон — директор отдела продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по чрезвычайным ситуациям и восстановительным работам — вновь предупредил, что саранча представляет серьезный гуманитарный риск, а 10 000 000 человек в пострадавшем регионе уже испытывают нехватку продовольствия из-за недавних наводнений и засух.
Для борьбы с крупными роями саранчи нужны быстродействующие химические пестицидов, распыляемые с самолетов. Они используются в Эфиопии и Кении.
В Сомали, с учетом ее больших пастбищ, было решено применить биопестициды. Они состоят из спор гриба Metarhizium acridum, который производит токсин, убивающий только саранчу и связанных с ней кузнечиков. Со времени последнего крупного нашествия саранчи в Африке в 2003–2005 годах исследователи сделали биопестициды более дешевыми, эффективными и простыми в хранении.
Swarms of locust as large as 900 square miles threaten crops in Uganda after causing extensive damage in Somalia, Ethiopia and Kenya https://t.co/Tplg0DiLlA pic.twitter.com/jKXXqBKcKp— Reuters (@Reuters) February 11, 2020
По сравнению с химическими веществами биопестицидам требуется больше времени, чтобы убить саранчу, поэтому их эффективно применять, пока полчища насекомых не поднялись в воздух. На прошлой неделе представители FAO провели несколько дней в Сомали, чтобы помочь властям страны определить местонахождение молодняка саранчи и распылить там биопестициды.
Также в страну будут доставлены опрыскиватели для туристов и вместительное оборудование для установки на транспортных средствах и самолетах. FAO заказала 4 тонны биопестицида Metarhizium для истребления насекомых. До сих пор финансирование операции проводилось главным образом за счет резервных фондов FAO. Сообщается, что спонсоры выделили около 28% из необходимых $76 000 000.
Пустынная саранча является самым опасным вредителем из всего семейства саранчовых (Acrididae). Она отличается крайней прожорливостью, высокой скоростью и дальностью перелетов колоний, а также интенсивностью размножения (за год успевают развиться 2-5 поколений саранчи). Schistocerca gregaria питается различными, в том числе сельскохозяйственными, травами, кустарниками и деревьями, поедая их листья, стебли, цветы и плоды. В среднем за день каждая особь съедает массу корма, равную ее весу.
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