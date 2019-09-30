В США нашли исчезнувший в 1901 году «корабль-призрак»

16 сентября 1901 года корабль «Хадсон» (Hudson) вышел из порта Дулут с грузом пшеницы и льна, после чего попал в сильный шторм и исчез. Предполагалось, что он затонул у берегов мичиганского полуострова Кьюнау.
20 сентября 1901 года местные рыбаки обнаружили несколько обломков судна, а также тела нескольких членов экипажа, однако точное место крушения и судьба остальных моряков оставались неизвестными.
Со временем затонувший «Хадсон» превратился в объект народного фольклора. Местные жители десятилетиями передавали друг другу слухи о том, что корабль до сих пор плавает по озеру как «корабль-призрак».
And it is not just Lake Superior in the news! Major Shipwreck Discovery in Lake Michigan as 1878 Schooners Peshtigo and St. Andrews are discovered... ⛵️💦#diving #shipwrecks #maritime #archaeology #USA pic.twitter.com/5A5Himb2EI— Sarah Ward 💦🌏🧜🏻♀️ (@SarahWardAU) September 26, 2019
Корабль был найден морскими исследователями Джерри Элиасоном и Крейгом Смитом. Они использовали гидролокатор, определив местонахождение судна на глубине 250 метров под водой. В середине июля Элиасон и Смит с помощью подводных камер обнаружили на обломках корабля часть его названия – «Hud».
По словам исследователей, судно осталось практически неповрежденным.
118 years after ship sank in Lake Superior gale, searchers locate wreck 825 feet beneath the surface...https://t.co/eMP0T9Z0ok#shipwrecks #maritime #underwater #archaeology #Hudson #LakeSuperior #news pic.twitter.com/QdBKpkHDZN— Sarah Ward 💦🌏🧜🏻♀️ (@SarahWardAU) September 26, 2019
«Хадсон» был построен в 1888 году и считался одним из самых быстрых и надежных кораблей на Великих озерах. Его длина составляла 87 метров, а на борту в момент крушения находилось 25 членов экипажа.