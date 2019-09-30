Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

В США нашли исчезнувший в 1901 году «корабль-призрак»

30 сентября 2019
Hudson
Фото: C. Patrick Labadie Collection/Thunder Bay National Marine Sanctuary, Alpena, Mich.
Он покоится на дне озера Верхнее.

16 сентября 1901 года корабль «Хадсон» (Hudson) вышел из порта Дулут с грузом пшеницы и льна, после чего попал в сильный шторм и исчез. Предполагалось, что он затонул у берегов мичиганского полуострова Кьюнау.

20 сентября 1901 года местные рыбаки обнаружили несколько обломков судна, а также тела нескольких членов экипажа, однако точное место крушения и судьба остальных моряков оставались неизвестными.

Со временем затонувший «Хадсон» превратился в объект народного фольклора. Местные жители десятилетиями передавали друг другу слухи о том, что корабль до сих пор плавает по озеру как «корабль-призрак».

Корабль был найден морскими исследователями Джерри Элиасоном и Крейгом Смитом. Они использовали гидролокатор, определив местонахождение судна на глубине 250 метров под водой. В середине июля Элиасон и Смит с помощью подводных камер обнаружили на обломках корабля часть его названия – «Hud».

По словам исследователей, судно осталось практически неповрежденным.

«Хадсон» был построен в 1888 году и считался одним из самых быстрых и надежных кораблей на Великих озерах. Его длина составляла 87 метров, а на борту в момент крушения находилось 25 членов экипажа.

Амстердам. Антон Корочинский
Путешествия
Самый высокий туристический налог в Европе будет установлен в 2020 году в Амстердаме
f91c1806615e419291cb54e16f427913.max-2500x1500.jpg
Природа
В «Русской Арктике» для моржей сыграли на баяне (кажется, им понравилось!)
10 (1).jpg
#ПланетаИлиПластик
Биоморфная инсталляция из скотча «Оклеим Москву» в музее «Гараж»
71598888_3002836943076488_8965036634537984000_o.jpg
Природа
Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни
Венеция
Путешествия
В Венеции запретили торговлю дешевыми сувенирами
Hudson
Происшествия
В США нашли исчезнувший в 1901 году «корабль-призрак»
a5f92bd6b21a40d690a3cb219fe286a8.max-2500x1500.jpg
Наука
Зачем ученые собрались бурить 3-километровую скважину в Антарктиде?
Техасский аллигатор
Звери
В Техасе из зоопарка сбежали десятки аллигаторов, включая знаменитого Биг Текса
Затонувший корабль «Террор»
История
Арктическое кораблекрушение, «застывшее во времени». Как погибла экспедиция Джона Франклина