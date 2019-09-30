В США нашли исчезнувший в 1901 году «корабль-призрак»

16 сентября 1901 года корабль «Хадсон» (Hudson) вышел из порта Дулут с грузом пшеницы и льна, после чего попал в сильный шторм и исчез. Предполагалось, что он затонул у берегов мичиганского полуострова Кьюнау.

20 сентября 1901 года местные рыбаки обнаружили несколько обломков судна, а также тела нескольких членов экипажа, однако точное место крушения и судьба остальных моряков оставались неизвестными.

Со временем затонувший «Хадсон» превратился в объект народного фольклора. Местные жители десятилетиями передавали друг другу слухи о том, что корабль до сих пор плавает по озеру как «корабль-призрак».