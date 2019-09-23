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Происшествия

В США закрылась крупнейшая АЭС. 40 лет назад она едва не стала «первым Чернобылем»

23 сентября 2019
Three Mile Island
Фото: Wikimedia Commons
Атомная станция Три-Майл-Айленд проработала 45 лет.

Компания Exelon закрывает АЭС из-за высоких эксплуатационных расходов. Персонал в ближайшие несколько недель прекратит подачу топлива в реактор энергоблока №1 и будет хранить его в бассейне с отработанным топливом. По оценкам компании, АЭС будет полностью очищена от радиоактивных материалов к 2078 году.

Атомная Три-Майл-Айленд печально известна из-за аварии, произошедшей в 1979 году на втором энергоблоке. Из-за утечки теплоносителя первого контура реакторной установки и, соответственно, потери охлаждения ядерного топлива произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, после чего энергоблок №2 так и не был восстановлен.

Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению, но удалось избежать выбросов в атмосферу и воду высокоактивных нуклидов, поэтому радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались несущественными. Аварии был присвоен уровень 5 по шкале INES.

Через семь лет на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая затмила инцидент на АЭС Три-Майл-Айленд. Ход обеих аварий был схожим, однако в четвертом энергоблоке ЧАЭС произошло то, чего не случилось у американцев – прогремел взрыв, имевший самые серьезные последствия.

Чернобыль, зона отчуждения. Pixabay
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