Компания Exelon закрывает АЭС из-за высоких эксплуатационных расходов. Персонал в ближайшие несколько недель прекратит подачу топлива в реактор энергоблока №1 и будет хранить его в бассейне с отработанным топливом. По оценкам компании, АЭС будет полностью очищена от радиоактивных материалов к 2078 году.

Атомная Три-Майл-Айленд печально известна из-за аварии, произошедшей в 1979 году на втором энергоблоке. Из-за утечки теплоносителя первого контура реакторной установки и, соответственно, потери охлаждения ядерного топлива произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, после чего энергоблок №2 так и не был восстановлен.

Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению, но удалось избежать выбросов в атмосферу и воду высокоактивных нуклидов, поэтому радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались несущественными. Аварии был присвоен уровень 5 по шкале INES.

Через семь лет на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая затмила инцидент на АЭС Три-Майл-Айленд. Ход обеих аварий был схожим, однако в четвертом энергоблоке ЧАЭС произошло то, чего не случилось у американцев – прогремел взрыв, имевший самые серьезные последствия.