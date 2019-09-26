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Происшествия

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8

26 сентября 2019
Стамбул
Фото: Pixabay
В городе началась паника.

Эпицентр землетрясения, произошедшего около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), располагался в Мраморном море. По различным данным, глубина залегания эпицентра – от 7 км до 12,6 км.

Землетрясение вызвало панику среди местных жителей, они выходят на улицы. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее в четверг примерно в 12:00 возле Стамбула было зафиксировано еще одно землетрясение – магнитудой 2,9.

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