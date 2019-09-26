В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8

В городе началась паника.
Эпицентр землетрясения, произошедшего около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), располагался в Мраморном море. По различным данным, глубина залегания эпицентра – от 7 км до 12,6 км.
Землетрясение вызвало панику среди местных жителей, они выходят на улицы. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Footage from today's earthquake in #Istanbul. pic.twitter.com/93G1zqYI7v— Ali Özkök (@Ozkok_A) September 26, 2019
Ранее в четверг примерно в 12:00 возле Стамбула было зафиксировано еще одно землетрясение – магнитудой 2,9.
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