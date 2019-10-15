В Таиланде поймали четырехметровую кобру, ускользающую от преследователей по канализации

Змеи все чаще становятся головной болью для жителей Таиланда. Спасатели и пожарные службы регулярно принимют звонки встревоженных жителей, столкнувшихся со змеями в городах.

Королевская кобра – самая крупная ядовитая змея на планете. Она часто обитает вблизи человека, что связано с сокращением тропических лесов – традиционным местом ее обитания. Чаще всего, пытаясь отпугнуть человека, змея делает холостые укусы, вообще не впрыскивая яда. Тем не менее, укус кобры может быть смертельным. Яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры, а летальный исход может наступить через 15 минут после полноценного укуса.

Для производства антидотов в Таиланде используют лошадей. Они служат своеобразной биологической фабрикой по производству противоядий. Здоровым лошадям делают небольшие инъекции змеиного яда, и в течение нескольких месяцев у них вырабатывается иммунитет. После этого у лошади забирают кровь, которая используется для создания противоядий.