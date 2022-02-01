В Ташкенте мать бросила 3-летнего ребенка в вольер к медведю: видео

Правоохранительные органы ведут расследование.

Происшествие, которому пока не найдено объяснения, произошло в зоопарке Ташкента. Утром 28 января женщина перекинула девочку в вольер с медведем на глазах у других посетителей. Сообщение об этом появилось в Телеграм-канале зоопарка. Кавказский бурый медведь Зузу следил за ее действиями через металлическую ограду, затем медленно спустился в ров, подошел к ребенку, понюхал и отошел.

В Ташкенте женщина бросила своего ребенка в вольер к медведю.



Мать пришла с трехлетней дочерью в зоопарк, у вольера с медведем женщина остановилась и при свидетелях бросила ребенка к зверю. Девочке повезло — хищник ее не тронул, понюхал и отошел. pic.twitter.com/fUITnJuTru — AB (@SergyGus) January 30, 2022

Работники отдела «Хищные» быстро среагировали и стали заманивать зверя во внутреннее помещение. Тем временем малышку достали из вольера, после чего ее осмотрела медсестра зоопарка. Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 метров, а не от зубов хищника. Она отделалась ушибами, видимых серьезных травм у нее не обнаружено.

Фото: Tashkent Zoo Official/Telegram

Сейчас маленькая пострадавшая находится на лечении в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. По прибытию в больницу она была помещена в детское хирургическое отделение, но уже на следующий день трехлетняя пациентка была переведена в палату интенсивной терапии. Ее состояние ее оценивается как стабильное.

«Мы делаем все возможное, чтобы в будущем девочка не испытала никаких последствий этого происшествия», – Собир Тохирович Насимов, кандидат медицинских наук и лечащий врач.

Настроение у девочки хорошее, она читает медсестрам стихи, а зоопарк, в свою очередь, порадовал ее подарками. В качестве дополнительного бонуса она и ее брат получили пожизненный бесплатный вход в Ташкентский зоопарк.

Его специалисты отмечают, что этот случай характеризует Зузу как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку. Зузу поступил из Бакинского зоопарка в 2017 году и сразу стал любимцем и коллектива, и посетителей. Правильный уход за зверем в неволе позволил легко создать с ним контакт даже в такой экстремальной ситуации.

Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии. Эта статья предусматривает от 15 до 25 лет лишения свободы. По неподтвержденным данным, мать девочки, совершившая правонарушение, долгое время пребывала в состоянии депрессии.