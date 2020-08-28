В Тульской области зафиксирована вспышка африканской чумы

Информацию о вспышке опасного заболевания уже подтвердили в областном комитете ветеринарии. Его очаг находится в деревне Камышенка, расположенной недалеко от Калужской области. За три дня у одного из жителей деревни Федора Альбертия погибло сразу четыре свиньи, однако вместо того, чтобы сообщить ветеринарам о падеже, фермер закопал трупы животных на соседнем с деревней поле. Позже их нашли его соседи по запаху, не исключая, что зарытых туш может быть больше.

Ветеринары, выехавшие на место захоронения, собрали пробы и подтвердили диагноз. Африканская чума не представляет опасности для человека, но для домашних свиней и диких кабанов она губительна. Согласно требованиям ветеринарного законодательства тела животных, погибших от этой болезни, необходимо утилизировать в специально отведённом месте, которое согласуется с надзорными ведомствами: разумеется, места, находящиеся в непосредственной близости к домашним хозяйствам, под это определение не подходят — равно как и простое захоронение нельзя называть утилизацией.

Место захоронения должно быть обработано и продезинфицировано. В захоронениях в Камышенке, напротив, даже развелись опарыши. По данным предварительного анализа стало ясно, что тела свиней не только сжигались неправильно, но и содержались незаконно, так как о наличии свинофермы фермер не уведомлял ветеринаров. Животные не прививались и питались некачественной пищей.

Болезнь могла проникнуть в регион из-за диких кабанов, так как деревню окружают леса, однако не исключаются и другие версии. В нескольких километрах от Камышенки проходит граница национального парка «Угра» — его сотрудники уже извещены о вспышке заболевания и должны принять меры по сохранению биосферы заповедника. Среди мер против распространения африканской чумы выставление специальных постов и уничтожение всех свиней — как в самой деревне, так и в радиусе минимум пяти километров.

Из-за сокрытия факта падежа, антисанитарию и распространение чумы фермеру Федору Альбертию, вероятно, придется отчитываться перед прокурором, а также ему может грозить уголовная ответственность (в зависимости от ущерба).

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