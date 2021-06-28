В водах Шри-Ланки продолжают гибнуть морские обитатели

Последствия крушения грузового судна у берегов Шри-Ланки оказались значительно более серьезными, чем показывали предварительные оценки. К настоящему времени на пляжах Индийского океана найдено уже более сотни мертвых морских животных.

Контейнеровоз X-Press Pearl, следовавший из Индии под флагом Сингапура, загорелся в 14 километрах от побережья Шри-Ланки 20 мая. После серии взрывов последовали разлив токсичных веществ и выброс пластика. На западное побережье волны начали выносить различные фрагменты, в том числе пластиковые гранулы: на борту судна находилось 78 тонн этого сырья, использующегося при изготовлении пластмассовых изделий.