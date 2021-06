В водах Шри-Ланки продолжают гибнуть морские обитатели

Контейнеровоз, загоревшийся недалеко от берега, уже больше месяца отравляет акваторию.

Последствия крушения грузового судна у берегов Шри-Ланки оказались значительно более серьезными, чем показывали предварительные оценки. К настоящему времени на пляжах Индийского океана найдено уже более сотни мертвых морских животных. Контейнеровоз X-Press Pearl, следовавший из Индии под флагом Сингапура, загорелся в 14 километрах от побережья Шри-Ланки 20 мая. После серии взрывов последовали разлив токсичных веществ и выброс пластика. На западное побережье волны начали выносить различные фрагменты, в том числе пластиковые гранулы: на борту судна находилось 78 тонн этого сырья, использующегося при изготовлении пластмассовых изделий.

Following the #XPressPearl container vessel fire in Sri Lanka, we are providing marine pollution expertise to help respond to the impact on #SriLanka’s marine life, coastal habitats and communities @DefraGovUK @UKinSriLanka https://t.co/1HudbEW6vs pic.twitter.com/Zui86nkHiP — Cefas (@CefasGovUK) June 18, 2021

Экологи очищают берега от туш мертвых животных: по последним данным, это 118 черепах, 17 дельфинов и 4 кита. Только за минувший четверг волны вынесли 6 погибших черепах. Экспертиза еще ведется, но основной версией являются химикаты, оказавшиеся в воде. Большинство животных, которых проанализировали специалисты, перед смертью испытывали трудности с дыханием, а у некоторых повреждения кожных покровов были настолько велики, что обнажались кости.

Судно, в числе прочего, перевозило 25 тонн азотной кислоты, 278 тонн бункерного топлива и 50 тонн газойля. Восемь из 1500 контейнеров упали за борт. Один из них был выброшен на пляж туристического и рыболовного региона Негомбо.

Теперь же поступило первое сообщение о гибели стаи рифовых рыб в Хиккадуве: туристическом курортном районе, известном своими богатыми коралловыми рифами. Он расположен в 150 километрах южнее Негомбо. А возле полуострова Джаффна (350 километров к северу от Негомбо) была найдена туша синего кита. Таким образом заражена вся акватория западной части острова. Причина возгорания судна не установлена. Экологи считают, что, помимо кислоты и топлива, могла произойти утечка нефти: к такому выводу они пришли, анализируя спутниковые снимки.

Национальное агентство по исследованию и развитию водных ресурсов (NARA) продолжает анализировать образцы воды. И хотя окончательные данные еще не обнародованы — власти Шри-Ланки готовятся к худшему. Управление по защите морской среды (MEPA) активировало «Национальный план действий в случае разливов нефти» для обеспечения скоординированных усилий и эффективного реагирования. Вокруг судна и в районе нескольких экологически уязвимых районов установлены заграждения, чтобы предотвратить попадание нефти на пляжи, а пока специалисты при поддержке международных организаций очищают береговую полосу.

More than thousand metric tons of debries collected from the beaches have been moved in sealed containers to a yard approved by the central environment authority. Meanwhile the beach clean up process continues. pic.twitter.com/CWAm3g8s9r — Dr Nalaka Godahewa (@GodahewaNalaka) June 12, 2021