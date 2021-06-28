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Происшествия

В водах Шри-Ланки продолжают гибнуть морские обитатели

Анастасия Баринова
28 июня 2021
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Фото: Lanka Files/Twitter
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Фото: The Marine Environmental Protection Authority
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Фото: The Marine Environmental Protection Authority
Контейнеровоз, загоревшийся недалеко от берега, уже больше месяца отравляет акваторию.

Последствия крушения грузового судна у берегов Шри-Ланки оказались значительно более серьезными, чем показывали предварительные оценки. К настоящему времени на пляжах Индийского океана найдено уже более сотни мертвых морских животных.

Контейнеровоз X-Press Pearl, следовавший из Индии под флагом Сингапура, загорелся в 14 километрах от побережья Шри-Ланки 20 мая. После серии взрывов последовали разлив токсичных веществ и выброс пластика. На западное побережье волны начали выносить различные фрагменты, в том числе пластиковые гранулы: на борту судна находилось 78 тонн этого сырья, использующегося при изготовлении пластмассовых изделий.

Экологи очищают берега от туш мертвых животных: по последним данным, это 118 черепах, 17 дельфинов и 4 кита. Только за минувший четверг волны вынесли 6 погибших черепах. Экспертиза еще ведется, но основной версией являются химикаты, оказавшиеся в воде. Большинство животных, которых проанализировали специалисты, перед смертью испытывали трудности с дыханием, а у некоторых повреждения кожных покровов были настолько велики, что обнажались кости.

Судно, в числе прочего, перевозило 25 тонн азотной кислоты, 278 тонн бункерного топлива и 50 тонн газойля. Восемь из 1500 контейнеров упали за борт. Один из них был выброшен на пляж туристического и рыболовного региона Негомбо.

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Теперь же поступило первое сообщение о гибели стаи рифовых рыб в Хиккадуве: туристическом курортном районе, известном своими богатыми коралловыми рифами. Он расположен в 150 километрах южнее Негомбо. А возле полуострова Джаффна (350 километров к северу от Негомбо) была найдена туша синего кита.

Таким образом заражена вся акватория западной части острова. Причина возгорания судна не установлена. Экологи считают, что, помимо кислоты и топлива, могла произойти утечка нефти: к такому выводу они пришли, анализируя спутниковые снимки.

Национальное агентство по исследованию и развитию водных ресурсов (NARA) продолжает анализировать образцы воды. И хотя окончательные данные еще не обнародованы — власти Шри-Ланки готовятся к худшему. Управление по защите морской среды (MEPA) активировало «Национальный план действий в случае разливов нефти» для обеспечения скоординированных усилий и эффективного реагирования. Вокруг судна и в районе нескольких экологически уязвимых районов установлены заграждения, чтобы предотвратить попадание нефти на пляжи, а пока специалисты при поддержке международных организаций очищают береговую полосу.

Вокруг судна уже выросло ярко-зеленое пятно водорослей, которые питаются азотом, а это, в свою очередь, приведет к бурному «цветению» воды и новому витку экологических проблем.

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