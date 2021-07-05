В Якутии горят «Ленские столбы». Это национальный парк и объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в данный момент на территории 18 регионов России действуют 377 очагов природных пожаров на площади свыше 370 тысяч гектаров. Большая часть пожаров пришлась на Якутию, в частности, огонь проник на территорию природного парка «Ленские столбы» и в заповедник «Олекминский».

По данным Минэкологии Якутии, в регионе действует пять пожаров вблизи населенных пунктов. У села Кюерелях в Горном районе тушат два лесных пожара, площадь которых, по предварительным данным, составляет 8 тыс. га.