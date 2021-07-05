В Якутии горят «Ленские столбы». Это национальный парк и объект всемирного наследия ЮНЕСКО
В пресс-службе МЧС России сообщили, что в данный момент на территории 18 регионов России действуют 377 очагов природных пожаров на площади свыше 370 тысяч гектаров. Большая часть пожаров пришлась на Якутию, в частности, огонь проник на территорию природного парка «Ленские столбы» и в заповедник «Олекминский».
По данным Минэкологии Якутии, в регионе действует пять пожаров вблизи населенных пунктов. У села Кюерелях в Горном районе тушат два лесных пожара, площадь которых, по предварительным данным, составляет 8 тыс. га.
Также тушат лесные пожары в 4,8 км от поселка Эльдикан в Усть-Майском районе на площади 1 450 га, в 2,1 км от села Ударник в Томпонском районе на площади 4 тысяч га и в 5 км от села Улахан-Ан в Хангаласском районе на площади около 2 га.
За неделю в Якутии и Иркутской области авиация МЧС России сбросила более 540 тонн воды на очаги пожаров, часть пожаров удалось потушить, но обстановка остается сложной.
«Ленские столбы» представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной прорезающей Приленское плато.
На территории парка насчитывается свыше 460 видов представителей флоры, в том числе редовския двоякоперистая, которая не встречается больше нигде в мире, а также еще 20 краснокнижных растений.
«Ленские столбы» являются домом для 38 видов млекопитающих и около ста видов птиц, среди которых такие редкие представители гнездящихся, как сокол-сапсан, орел-беркут, филин и цапля. На территории парка изучаются современные мерзлотные экосистемы, получившие свое развитие в последние 1,5-2 миллиона лет. Исследователи отмечают уникальность почвы региона, которой нет аналогов в мире.