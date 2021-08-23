В Японии остановили рекордно быстрые американские горки: слишком много переломов

Главным аттракционом японского парка Fuji-Q Highland, расположенного в городе Фудзиёсида, до недавнего времени были американские горки Do-Dodonpa. Открывшись в 2001 году, они были самыми быстрыми американскими горками в мире: максимальная скорость достигала 172 км/ч.
За минувшие 20 лет этот рекорд был побит, и сейчас Do-Dodonpa занимает четвертое место в мировом рейтинге, а лидером является Formula Rossa в Абу-Даби: его каретки за пять секунд способны разогнаться до 240 километров в час, что сопоставимо со средней скоростью болида Формулы-1.
Два десятилетия Do-Dodonpa работали как часы – с 2001 по конец 2020 года здесь произошел только один инцидент, повлекший за собой незначительную травму, когда в 2007 году пластиковая панель оторвалась и ударилась о правое колено 37-летнего мужчины. Но теперь посетители получают от поездки не только острые ощущения: с декабря по август насчитывается уже шесть пострадавших на горках с разными степенями переломов.
Аттракцион с 20-летней историей регулярно проходил техосмотр, а в 2016 году закрывался на капитальный ремонт. Обновленные горки высотой 52 метра приняли первых посетителей в 2017 году, предложив им увеличение скорости до 180 км/ч. Также длиннее стала трасса: ее размер вырос с 1189 до 1244 метров, и, кроме того, реконструкция сделала Do-Dodonpa первой в мире горкой с инверсией на воздушном приводе, а также самой быстрой в мире горкой с инверсией.
Эксперты не понимают, чем вызвана череда травматизма. Профессор архитектуры и специалист по американским горкам Наоя Миясато из Университета Нихон утверждает, что переломы в этой сфере развлечений являются «неслыханным происшествием». Он полагает, что проблема может быть связана с быстрым ускорением на горках. На пике оно более чем в три раза превышает силу тяжести, что сравнимо с перегрузкой, которую испытывают астронавты во время запуска ракеты. Не каждый человек готов к такому испытанию.
Еще одной причиной, по его мнению, может быть неправильное положение посетителя: между спиной и спинкой сидения не должно оставаться зазоров, для этого людей и фиксируют ремнями и другими приспособлениями. Возможно, пострадавшие каким-то образом обошли это правило и наклонились вперед.
Аттракцион был полностью проверен правительственной комиссией, которая не нашла никаких изъянов. Парк закрыл американские горки, и когда они начнут работу, пока не сообщается.
По статистике Международной ассоциации развлекательных парков, вероятность получить серьезные травмы на американских горках в США составляет примерно 1 на 15,5 миллиона поездок. Узнайте о самых страшных аттракционах в мире.