В Японии остановили рекордно быстрые американские горки: слишком много переломов

Эксперты не понимают, чем вызвана череда травматизма. Профессор архитектуры и специалист по американским горкам Наоя Миясато из Университета Нихон утверждает, что переломы в этой сфере развлечений являются «неслыханным происшествием». Он полагает, что проблема может быть связана с быстрым ускорением на горках. На пике оно более чем в три раза превышает силу тяжести, что сравнимо с перегрузкой, которую испытывают астронавты во время запуска ракеты. Не каждый человек готов к такому испытанию.

Еще одной причиной, по его мнению, может быть неправильное положение посетителя: между спиной и спинкой сидения не должно оставаться зазоров, для этого людей и фиксируют ремнями и другими приспособлениями. Возможно, пострадавшие каким-то образом обошли это правило и наклонились вперед.

Аттракцион был полностью проверен правительственной комиссией, которая не нашла никаких изъянов. Парк закрыл американские горки, и когда они начнут работу, пока не сообщается.

По статистике Международной ассоциации развлекательных парков, вероятность получить серьезные травмы на американских горках в США составляет примерно 1 на 15,5 миллиона поездок. Узнайте о самых страшных аттракционах в мире.