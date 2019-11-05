Сотрудники таможенного поста в Забайкалье пресекли попытку незаконного вывоза почти 2 кг золота в Китай.

«Инспектор таможенного поста заметила, что гражданка России, выезжающая в Китай, нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. С помощью стационарного металлоискателя были обнаружены золотые слитки, прикрепленные скотчем к ступням», — цитирует сообщение читинской таможни «Интерфакс».

Женщина, чье имя не называется, добровольно выдала восемь слитков из желтого металла, общим весом более 1,8 кг. Экспертиза показала, что слитки изготовлены из золота, их общая стоимость превышает 5 миллионов рублей.

Туристка сообщила, что пыталась вывезти драгметалл по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов).