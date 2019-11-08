В желудке акулы обнаружили руку пропавшего туриста: его опознали по кольцу

Шотландский турист, имя которого не называется, вместе с женой отправился в недельный отпуск на французский остров Реюньон, расположенный в 700 км к востоку от Мадагаскара. Последний раз туриста видели за занятием снорклингом — плаванием с маской и дыхательной трубкой. Он оставил супругу на несколько минут и пропал. Мужчину несколько дней искали с помощью вертолетов, самолетов, пловцов и катеров, но обнаружить его не удалось.

На днях в акватории острова в исследовательских целях были выловлены несколько тигровых акул (Galeocerdo cuvier). В желудке одной из них была обнаружена рука с обручальным кольцом, по которому удалось индентифицировать пропавшего шотландца. Утонул ли он или погиб от атаки хищника — пока неизвестно.

У берегов Реюньона часто происходят нападения акул, о чем туристов предупреждают еще в аэропортах. За этот год уже два человека погибли от морских хищников, обитающих близ острова. Особенно опасными считаются пляжи на западном побережье.