В зоне отдыха под Балтийском нашли более 120 мин времен Великой Отечественной войны

«Сегодня можно утверждать, что лесной массив в районе Павлово, где при взрыве неустановленного боеприпаса ранены двое детей, был очень опасным местом. Он буквально нашпигован боеприпасами минувшей войны. Минеры уже обнаружили и обезвредили более 120 различных мин, снарядов, гранат и даже одну авиабомбу», — сообщили в пресс-службе местного МЧС.
Разминирование данной территории продолжается, хотя ранее считалось, что оно будет выполнено за 3-4 дня. Однако саперы работают на месте уже более двух недель. Лесной массив закрыт для посещения.
Более 120 боеприпасов времен минувшей войны найдено под Балтийском, где при взрыве были ранены двое детей https://t.co/3hl6ZTeXhH pic.twitter.com/w0Wu3hgPEq— Интерфакс Россия (@Interfax_Russia) August 28, 2020
9 августа в лесном массиве у поселка Павлово при взрыве боеприпаса времен войны пострадали двое детей, которые отдыхали в лесу с родственниками и разожгли костер. Осколочные ранения получили 5-летний мальчик и 9-летняя девочка. В этот момент рядом с местом взрыва находились и другие люди. Эта территория пользуется популярностью у местных жителей для организации пикников и отдыха с палатками.
По факту взрыва региональный СК проводит доследственную проверку.