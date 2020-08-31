В зоне отдыха под Балтийском нашли более 120 мин времен Великой Отечественной войны

«Сегодня можно утверждать, что лесной массив в районе Павлово, где при взрыве неустановленного боеприпаса ранены двое детей, был очень опасным местом. Он буквально нашпигован боеприпасами минувшей войны. Минеры уже обнаружили и обезвредили более 120 различных мин, снарядов, гранат и даже одну авиабомбу», — сообщили в пресс-службе местного МЧС.

Разминирование данной территории продолжается, хотя ранее считалось, что оно будет выполнено за 3-4 дня. Однако саперы работают на месте уже более двух недель. Лесной массив закрыт для посещения.