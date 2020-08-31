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Но есть и хорошие новости!
Происшествия

В зоне отдыха под Балтийском нашли более 120 мин времен Великой Отечественной войны

Интерфакс
31 августа 2020
В начале августа в этом месте из-за взрыва мины пострадали двое детей.

«Сегодня можно утверждать, что лесной массив в районе Павлово, где при взрыве неустановленного боеприпаса ранены двое детей, был очень опасным местом. Он буквально нашпигован боеприпасами минувшей войны. Минеры уже обнаружили и обезвредили более 120 различных мин, снарядов, гранат и даже одну авиабомбу», — сообщили в пресс-службе местного МЧС.

Разминирование данной территории продолжается, хотя ранее считалось, что оно будет выполнено за 3-4 дня. Однако саперы работают на месте уже более двух недель. Лесной массив закрыт для посещения.

9 августа в лесном массиве у поселка Павлово при взрыве боеприпаса времен войны пострадали двое детей, которые отдыхали в лесу с родственниками и разожгли костер. Осколочные ранения получили 5-летний мальчик и 9-летняя девочка. В этот момент рядом с местом взрыва находились и другие люди. Эта территория пользуется популярностью у местных жителей для организации пикников и отдыха с палатками.

По факту взрыва региональный СК проводит доследственную проверку.

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