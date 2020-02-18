Вандалы разрисовали Плимутский камень – одну из важнейших реликвий США

Плимутский камень — скала на берегу Северной Америки, у которой, по преданию, в 1620 году причалил корабль «Мэйфлауэр» с Ульямом Брэдфордом и другими отцами-пилигримами. Брэдфорд основал первую европейскую колонию на территории Новой Англии, и одну из первых на территории современных США.

В городе идет подготовка к празднованию 400-летию этого события, но она была омрачена действиями неизвестных вандалов, напавших на достопримечательности Плимута. Они разрисовали из аэрозольных баллонов Плимутский камень, статую девы-пилигрима, Национальный памятник предкам, а также несколько исторических зданий.