Вандалы разрисовали Плимутский камень – одну из важнейших реликвий США
Плимутский камень — скала на берегу Северной Америки, у которой, по преданию, в 1620 году причалил корабль «Мэйфлауэр» с Ульямом Брэдфордом и другими отцами-пилигримами. Брэдфорд основал первую европейскую колонию на территории Новой Англии, и одну из первых на территории современных США.
В городе идет подготовка к празднованию 400-летию этого события, но она была омрачена действиями неизвестных вандалов, напавших на достопримечательности Плимута. Они разрисовали из аэрозольных баллонов Плимутский камень, статую девы-пилигрима, Национальный памятник предкам, а также несколько исторических зданий.
The iconic Plymouth Rock, where the Pilgrims landed the Mayflower 400 years ago, has been vandalized pic.twitter.com/NPpC1w39Da— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 18, 2020
«Они изуродовали всё: все статуи и памятники. Эти люди ходили по городу всю ночь и наносили всевозможные повреждения», — говорит Питер Салливан, житель города, первым обнаруживший изуродованный Плимутский камень. По его словам, это не первый случай вандализма в городе.
We are saddened and sickened by the recent vandalism in our historic town. This is just one of our historic monuments that was hit. We will begin clean up as soon as possible and the police are investigating. pic.twitter.com/kQeTxO7sor— Melissa Arrighi (@MelissaArrighi) February 17, 2020
Власти города призвали всех, кто располагает информацией о вандалах, обратиться в полицию. Мэр Плимута Мелисса Арриги пообещала, что последствия их нападения будут устранены в ближайшее время.
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