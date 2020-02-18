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Происшествия

Вандалы разрисовали Плимутский камень – одну из важнейших реликвий США

18 февраля 2020
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Плимутский камень
Фото: Jessie Hodge / flickr.com
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Плимутский камень
Фото: Jessie Hodge / flickr.com
Злоумышленники устроили атаку на главные достопримечательности города.

Плимутский камень — скала на берегу Северной Америки, у которой, по преданию, в 1620 году причалил корабль «Мэйфлауэр» с Ульямом Брэдфордом и другими отцами-пилигримами. Брэдфорд основал первую европейскую колонию на территории Новой Англии, и одну из первых на территории современных США.

В городе идет подготовка к празднованию 400-летию этого события, но она была омрачена действиями неизвестных вандалов, напавших на достопримечательности Плимута. Они разрисовали из аэрозольных баллонов Плимутский камень, статую девы-пилигрима, Национальный памятник предкам, а также несколько исторических зданий.

«Они изуродовали всё: все статуи и памятники. Эти люди ходили по городу всю ночь и наносили всевозможные повреждения», — говорит Питер Салливан, житель города, первым обнаруживший изуродованный Плимутский камень. По его словам, это не первый случай вандализма в городе.

Власти города призвали всех, кто располагает информацией о вандалах, обратиться в полицию. Мэр Плимута Мелисса Арриги пообещала, что последствия их нападения будут устранены в ближайшее время.

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