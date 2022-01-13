Вблизи нацпарка «Шантарские острова» дрейфует брошенное судно

С позицией экологов согласно руководство национального парка «Шантарские острова». Оно утверждает, что «Григорий Ловцов» нарушил границы этой особо охраняемой природной территории. Судно появилось в акватории парка еще в конце декабря 2021 года, перемещаясь от острова к острову. «С какой целью корабль зашел на территорию национального парка в условиях повышенного ледостава, около 70-80%, пока неизвестно. Собственники судна на звонки не отвечают. Со своей стороны мы, согласно закону, пригласили их письменно на составление административного протокола по факту нарушения»,– говорит глава парка Иван Насонов.