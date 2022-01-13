Вблизи нацпарка «Шантарские острова» дрейфует брошенное судно
4 января грузовое судно «Григорий Ловцов» оказалось зажато льдами в Охотском море, в районе острова Птичий. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего люди были эвакуированы. Покинутое судно продолжило дрейф в ледяном поле в западном-северо-западном направлении. Последний сигнал его передатчика поступил 7 января, и в этот момент судно находилось в непосредственной близости от национального парка «Шантарские острова».
Экологи Всемирного фонда дикой природы (WWF) привлекают к ситуации особое внимание. По их данным, в открытых источниках отсутствует информация о полученных судном повреждениях и объеме топлива на его борту. Если ледовое сжатие будет слишком сильным, судно может быть разрушено, и тогда экосистема национального парка «Шантарские острова» окажется под угрозой. 13 января в Росприроднадзор было направлено письмо с просьбой расследовать чрезвычайную ситуацию и предпринять необходимые меры для защиты морской среды и акватории.
С позицией экологов согласно руководство национального парка «Шантарские острова». Оно утверждает, что «Григорий Ловцов» нарушил границы этой особо охраняемой природной территории. Судно появилось в акватории парка еще в конце декабря 2021 года, перемещаясь от острова к острову. «С какой целью корабль зашел на территорию национального парка в условиях повышенного ледостава, около 70-80%, пока неизвестно. Собственники судна на звонки не отвечают. Со своей стороны мы, согласно закону, пригласили их письменно на составление административного протокола по факту нарушения»,– говорит глава парка Иван Насонов.
Проверку по факту происшествия с судном ведут дальневосточная транспортная прокуратура и следователи.