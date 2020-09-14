Ведущего защитника коренных народов Бразилии убили стрелой в джунглях

Коренные племена Амазонки зачастую подвергаются нападению браконьеров и нелегальных горняков, которые вторгаются на их земли. По словам Учиды, сообщения о подобных инцидентах в регионе уже поступали.

Организация FUNAI, которую возглавлял Францискато, опубликовала заявление, в котором говорится, что группа, устроившая обстрел Риели и его коллег, не имела возможности определить, являются ли посторонние друзьями или врагами.

«Риели посвятил свою жизнь делу коренных народов. Он служил этому делу более трех десятилетий и оставил огромное наследие для защиты этих народов», — заявил официальный представитель FUNAI Рикардо Лопеш Диаш.

По данным правозащитной организации Survival International, в бразильской Амазонии проживает по крайней мере 100 изолированных племен, больше, чем где-либо в мире.

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