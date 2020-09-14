Ведущего защитника коренных народов Бразилии убили стрелой в джунглях

Францискато, руководитель программы по защите групп коренного населения, которые практически не контактируют с внешним миром, погиб 9 сентября в регионе Серингейрас в штате Рондония.
Накануне Францискато наблюдал за представителями племени, известном как «изолированная группа на реке Каутарио». По словам местного фотожурналиста Габриэля Учиды, Риели с группой коллег пробирался по тропическим лесам Амазонки в сопровождении полицейского патруля, когда попал под обстрел из стрел. Группа поспешила укрыться за машиной, но одна из стрел попала в грудь Францискато. Риели доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.
Rieli Franciscato, an expert on Amazon tribes was shot dead with an arrow fired by indigenous people in remote Brazil. As sad as his death is, it is a basic instinct to protect your people from danger and prevent intruders from entering your territory and invading your homeland. pic.twitter.com/is8o9vCuds— The European Housewife (@ShereeJasmine1) September 13, 2020
По словам Учиды, группа Францискато последний раз была в этом регионе в июне. Риели уже контактировал с племенем, которое характеризовалось как очень мирное.
Коренные племена Амазонки зачастую подвергаются нападению браконьеров и нелегальных горняков, которые вторгаются на их земли. По словам Учиды, сообщения о подобных инцидентах в регионе уже поступали.
Организация FUNAI, которую возглавлял Францискато, опубликовала заявление, в котором говорится, что группа, устроившая обстрел Риели и его коллег, не имела возможности определить, являются ли посторонние друзьями или врагами.
«Риели посвятил свою жизнь делу коренных народов. Он служил этому делу более трех десятилетий и оставил огромное наследие для защиты этих народов», — заявил официальный представитель FUNAI Рикардо Лопеш Диаш.
По данным правозащитной организации Survival International, в бразильской Амазонии проживает по крайней мере 100 изолированных племен, больше, чем где-либо в мире.
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