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Происшествия

Ведущего защитника коренных народов Бразилии убили стрелой в джунглях

National Geographic Россия
14 сентября 2020
Rieli Franciscato
56-летний Риеле Францискато посвятил всю жизнь созданию защитных резерваций для изолированных племен страны.

Францискато, руководитель программы по защите групп коренного населения, которые практически не контактируют с внешним миром, погиб 9 сентября в регионе Серингейрас в штате Рондония. 

Накануне Францискато наблюдал за представителями племени, известном как «изолированная группа на реке Каутарио». По словам местного фотожурналиста Габриэля Учиды, Риели с группой коллег пробирался по тропическим лесам Амазонки в сопровождении полицейского патруля, когда попал под обстрел из стрел. Группа поспешила укрыться за машиной, но одна из стрел попала в грудь Францискато. Риели доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось. 

По словам Учиды, группа Францискато последний раз была в этом регионе в июне. Риели уже контактировал с племенем, которое характеризовалось как очень мирное. 

«На этот раз было пять вооруженных людей — военный отряд. Это означает, что что-то должно было случиться накануне, что заставило их мстить», — Габриэль Учида.

Коренные племена Амазонки зачастую подвергаются нападению браконьеров и нелегальных горняков, которые вторгаются на их земли. По словам Учиды, сообщения о подобных инцидентах в регионе уже поступали. 

Организация FUNAI, которую возглавлял Францискато, опубликовала заявление, в котором говорится, что группа, устроившая обстрел Риели и его коллег, не имела возможности определить, являются ли посторонние друзьями или врагами. 

«Риели посвятил свою жизнь делу коренных народов. Он служил этому делу более трех десятилетий и оставил огромное наследие для защиты этих народов», — заявил официальный представитель FUNAI Рикардо Лопеш Диаш. 

По данным правозащитной организации Survival International, в бразильской Амазонии проживает по крайней мере 100 изолированных племен, больше, чем где-либо в мире.

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