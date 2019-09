ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

В 2017 году в сети оказалось видео, на котором запечатлен полет НЛО у берегов Сан-Диего. Объект был обнаружен исследовательской группой To The Stars Academy of Arts & Science, после чего слежение за ним начали два истребителя морской авиации США.

На записи слышны переговоры пилотов, которые явно озадачены происходящим. Один из них в какой-то момент говорит: «Посмотри на эту штуку, чувак. Она вращается».