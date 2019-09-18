ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Запись относится к 2004 году, и ранее предполагалось, что ее рассекретил Пентагон, но в настоящее время выяснилось, что видео попало в сеть без указаний от военных. Тем не менее, сейчас в ВМС США подтверждают подлинность видео – и это первый подобный случай признания съемки «неопознанного воздушного явления» в истории государства. Летчик, который видел объект, несколько лет назад давал интервью американским СМИ, где признался: «Я не сумасшедший, я не был пьян, и на тот момент имел солидный опыт полетов».

«Военно-морской флот определяет объекты, содержащиеся в этих видеороликах, как неопознанные воздушные явления», – говорит официальный представитель ВМС США Джозеф Градишер.

Он пояснил, что термин НЛО (UFO) больше не употребляется в официальной терминологии. В ведомстве также не предполагают, что на видео засняли инопланетный объект, это значит лишь то, что неопознанные воздушные явления (UAP) являются объектами, которые не могут быть идентифицированы.