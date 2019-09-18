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Происшествия

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

18 сентября 2019
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Теперь это называется «неопознанные воздушные явления».

В 2017 году в сети оказалось видео, на котором запечатлен полет НЛО у берегов Сан-Диего. Объект был обнаружен исследовательской группой To The Stars Academy of Arts & Science, после чего слежение за ним начали два истребителя морской авиации США.

На записи слышны переговоры пилотов, которые явно озадачены происходящим. Один из них в какой-то момент говорит: «Посмотри на эту штуку, чувак. Она вращается».

Запись относится к 2004 году, и ранее предполагалось, что ее рассекретил Пентагон, но в настоящее время выяснилось, что видео попало в сеть без указаний от военных. Тем не менее, сейчас в ВМС США подтверждают подлинность видео – и это первый подобный случай признания съемки «неопознанного воздушного явления» в истории государства. Летчик, который видел объект, несколько лет назад давал интервью американским СМИ, где признался: «Я не сумасшедший, я не был пьян, и на тот момент имел солидный опыт полетов». 

«Военно-морской флот определяет объекты, содержащиеся в этих видеороликах, как неопознанные воздушные явления», – говорит официальный представитель ВМС США Джозеф Градишер.

Он пояснил, что термин НЛО (UFO) больше не употребляется в официальной терминологии. В ведомстве также не предполагают, что на видео засняли инопланетный объект, это значит лишь то, что неопознанные воздушные явления (UAP) являются объектами, которые не могут быть идентифицированы.

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